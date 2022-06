Nintendo Labo: vendite molto al di sotto delle aspettative, dice Reggie Fils-Aime

Nintendo Labo ha ottenuto buoni risultati, ma le vendite dei prodotti appartenenti a questa linea sono state molto al di sotto delle aspettative, secondo quanto riferito ai microfoni di CNET dall'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime.

"Pensavo che Labo sarebbe stato un blockbuster", ha confessato Reggie. "Non solo presso i normali giocatori: vedevo un enorme potenziale nelle scuole, come strumento educativo. A livello internazionale ha fatto bene, ma certamente non è stato in grado di soddisfare le aspettative dell'azienda."

"Allo stesso modo, le esperienze in realtà virtuale offerte da Labo erano divertenti, molto coinvolgenti e diverse dagli altri giochi in VR. Pensavo che magari quell'idea avrebbe fatto la differenza per spingere il prodotto, ma non è andata così."

"Ad ogni modo, ho fiducia nel fatto che Nintendo continuerà a sperimentare, del resto fa parte della sua natura provare diverse tecnologie e capire come renderle divertenti", ha continuato l'ex presidente di Nintendo of America.

"Sono convinto ci siano delle chiare opportunità proprio nell'ambito delle esperienze fra genitori e figli, nella possibilità di sviluppare insieme abilità STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, NdR)."