Ready or Not nuovamente disponibile su Steam, risolti i problemi di copyright

Ready or Not è nuovamente disponibile su Steam: come promesso, il team di sviluppo del gioco ha risolto i problemi di copyright che avevano portato alla temporanea rimozione dalla piattaforma digitale Valve.

Come riportato, un paio di giorni fa Ready or Not è sparito da Steam e si è pensato che la questione avesse in qualche modo a che fare con il nuovo scenario Night Club, evidentemente ispirato al locale della strage di Orlando del 2016.

Pare tuttavia che l'accusa di violazione del copyright non c'entrasse nulla con quella vicenda o quel nightclub, bensì con una catena inglese che avrebbe un nome simile a quello utilizzato per la nuova mappa del gioco.

Nel loro messaggio agli utenti, gli sviluppatori avevano detto di tenere in grande considerazione questo tipo di situazioni e che dunque avrebbero prontamente rimosso i materiali oggetto di controversia al fine di risolvere il problema.

Ready or Not è dunque nuovamente presente nel catalogo di Steam in accesso anticipato, ed è possibile acquistarlo al prezzo di 35,99€.