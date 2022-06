LEGO Brawls, trailer con data di uscita su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch

LEGO Brawls ha finalmente una data di uscita ufficiale su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch, annunciata da Bandai Namco con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 2 settembre.

Pubblicato originariamente come esclusiva Apple Arcade, vedi la recensione di LEGO Brawls, il brawler a base di mattoncini di plastica si appresta dunque a fare il proprio debutto anche su PC e console, contando sulla popolarità di un brand che sembra non conoscere crisi.

La formula confezionata da RED Games riprende quella del classico Super Smash Bros., mettendoci però al comando delle iconiche LEGO Mini Figures, personaggi che potremo creare da zero combinando pezzi e abilità.

"Si tratta di costruire un proprio personaggio combinando diversi elementi e lanciarlo all'interno di un'arena in multiplayer competitivo, dove due squadre lottano per il controllo di un'area centrale secondo una dinamica in stile action MOBA", si legge nella sinossi di LEGO Brawls.