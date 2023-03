Halo Infinite ingiocabile per molti su Steam, dopo l'ultimo aggiornamento

Molti giocatori stanno avendo problemi a giocare a Halo Infinite su Steam. La causa è purtroppo ben nota: dopo il lancio dell'ultimo aggiornamento, i requisiti minimi di sistema necessari per lanciare il gioco sono cresciuti. Ora è obbligatorio avere una scheda video con almeno 4GB di VRAM, altrimenti il gioco si rifiuta di avviarsi. In realtà i 4GB erano già un requisito, ma non bloccante per il gioco, nel senso che lo si poteva comunque avviare e giocare, scendendo a ovvi compromessi.

L'obiettivo dell'innalzamento dei requisiti è abbastanza chiaro, visto che evidentemente non è conveniente continuare a ottimizzare per GPU obsolete. Detto questo, l'aggiornamento ha tagliato fuori dal gioco persone che hanno acquistato e che giocavano regolarmente ad Halo Infinite. Considerando la popolazione giocante già abbastanza scarsa su Steam, con picchi di giocatori contemporanei che oscillano tra i 2000 e i 7000, il contraccolpo potrebbe farsi sentire. quantomeno sul breve periodo.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per PC e Xbox Series X/S e Xbox One. La modalità multiplayer è free-to-play, quindi accessibile liberamente, mentre la campagna single player va acquistata a parte.