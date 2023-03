Apex Legends: Respawn apre un terzo studio per supportarlo per altri 10-15 anni

Apex Legends sembra proprio destinato a proseguire a lungo, considerando che Respawn Entertainment ha recentemente aperto un terzo team di sviluppo dedicato proprio al supporto per il gioco, che spera di poter portare avanti ancora per 10-15 anni.

A capo del nuovo team c'è Ryan Burnett, un veterano dell'industria videoludica che ha lavorato in precedenza a Call of Duty presso Activision, dunque specializzato nell'ambito degli sparatutto. Sembra piuttosto chiaro come Apex Legends sia destinato a fornire una base economica importante, tanto da richiedere a Respawn un supporto continuativo per non abbandonare il titolo.

Per cercare di concentrarsi su altri progetti, come il nuovo Star Wars Jedi: Survivor, Respawn ha dunque deciso di piazzare un intero team al servizio di Apex Legends, in modo da poter liberare risorse e personale anche per altri progetti senza rallentare i contenuti e le novità sullo sparatutto multiplayer.

"Produrre contenuti sulla scala e al ritmo richiesti da Apex non è una cosa facile", ha riferito Greg Wilson, il vice-presidente di Respawn e General manager del franchise Apex. "Dunque lavoriamo continuamente per portare nuovi talenti, esperienze, idee e capacità" all'interno del team.

"Crediamo che Apex sia un franchise in grado di rimanere attivo ancora per 10, 15 anni o più", ha riferito Steven Ferreira di Respawn. Ryan Burnett guiderà il nuovo team che avrà base in Wisconsin, dopo 14 anni passati su Call of Duty e poi in Epic Games. Proprio il mese scorso, la Stagione 16 ha fatto segnare un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam per quanto riguarda Apex Legends.