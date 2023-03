Samsung espande la sua lineup di TV OLED con una serie di fascia più bassa

Samsung sta per lanciare una nuova serie di TV OLED di fascia più bassa rispetto a quella dell'S95C, così da ampliare la sua offerta. Non parliamo comunque di televisori economici, visto che l'S90C, che potete vedere nell'immagine di testa, ha un prezzo di partenza di 1.899 dollari per il modello da 55 pollici e arriva fino a 3.599 dollari per il modello da 77 pollici, ma è comunque un inizio.

Pare che ci sarà anche un modello da 65 pollici, ancora non presentato. Impossibile non notare come i prezzi siano in linea con quelli dei C3 TV di LG, segno che Samsung vuole andare a concorrere in particolare con quella serie, pur non offrendo l'HDR Dolby Vision.

Va detto anche che l'S90C non ha tutte le caratteristiche dell'S95C, ma offre comunque immagini QD-OLED, l'HDR mapping basato sull'intelligenza artificiale, l'audio Dolby Atmos e la sincronizzazione con le soundbar di Samsung.

Oltre all'S90C, Samsung ha aggiunto anche delle altre opzioni per l'S95C. Quindi oltre al modello da 77 pollici, che costa 4.499 dollari, è disponibile anche un modello da 55 pollici da 2.499 dollari e uno da 65 pollici da 3.299 pollici. I prezzi sono superiori a quelli della serie del 2022, ma sono in linea con la serie G3 di LG. Samsung afferma anche che hanno un output di 2.000-nit e una refresh rate di 144Hz sui giochi PC compatibili.

Sia l'S90C, sia l'S95C sono disponibili da oggi. Difficile dire se siano migliori o meno dei televisori OLED di LG, almeno prima di aver compiuto dei test estensivi, ma sono quantomeno il segno dell'adozione completa della tecnologia OLED da parte di Samsung.