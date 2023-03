Star Wars Jedi: Survivor, il trailer della storia ci prepara alle nuove imprese di Cal Kestis

Come promesso e ampiamente annunciato, l'editore Electronic Arts e lo studio di sviluppo Respawn Entertainment hanno pubblicato il trailer della storia di Star Wars Jedi: Survivor, per prepararci alle nuove imprese di Cal Kestis, il protagonista del gioco e della serie.

Essendo pensato per illustrare parte della storia del gioco, il filmato, che trovate qui di seguito, contiene qualche anticipazione. Se non volete averne perché per voi tutto deve essere una sorpresa, evitate di guardarlo e vivete felici fino al lancio della versione finale.

Oltre a sequenze di dialogo e scene in computer grafica, nel video possiamo vedere anche alcuni momenti di gioco, con Cal e i suoi che affrontano i nemici dell'Impero. Cal è invecchiato e più maturo rispetto a Fallen Order e la storia sembra essere più aperta in termini di personaggi e situazioni. Vedremo se sarà così con la versione definitiva.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco su Steam:

La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor, un gioco d'azione e d'avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games. Questo titolo per giocatore singolo e dalla forte componente narrativa riparte 5 anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue gli scontri sempre più disperati di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell'oscurità. Spinto ai confini della galassia dall'Impero, Cal si ritrova circondato da minacce nuove e familiari. Visto che è uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, Cal è costretto a lottare durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l'eredità dell'Ordine Jedi?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor sarà lanciato il 28 aprile 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro speciale in cui riassumiamo tutte le novità di questo attesissimo seguito.