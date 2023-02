Apex Legends: Stagione 16 ha fatto segnare un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam

Apex Legends ha fatto segnare un nuovo record per quanto riguarda la quantità di giocatori contemporanei online su Steam, nonostante il gioco sia ormai attivo da quattro anni, soprattutto grazie al lancio della Stagione 16 e alle sue novità.

Proprio il lancio della Stagione 16, avvenuto questa settimana, sembra essere stato l'elemento trainante di questa nuova accelerazione per quanto riguarda gli utenti attivi contemporaneamente online. Il nuovo record registrato da Apex Legends è 610.000 giocatori attivi nello stesso momento, solo per quanto riguarda la piattaforma Steam.

Questo significa che il dato non comprende tutti i giocatori attivi su console o coloro che giocano su PC attraverso il launcher first party di EA, dunque la quantità totale è anche superiore e si tratta di un numero veramente impressionante, per un gioco "vecchio" di quattro anni.

Questo dimostra anche che alcuni live service riescono a mantenere la propria community folta e attiva decisamente a lungo, grazie a una buona combinazione di eventi e nuovi contenuti aggiunti con notevole regolarità, anche se ovviamente bisogna vedere se Apex Legends riuscirà anche a mantenere questi numeri un po' più a lungo, una volta finito l'effetto novità dato dai contenuti della Stagione 16.

La nuova stagione, chiamata Revelry o Baraonda, include nuove armi, modifiche al sistema di classi del gioco con aggiunta di perk strategici e altri elementi. Tra le novità si rilevano anche una nuova modalità team deathmatch 6v6 e altro. Potete conoscerla meglio nella nostra anteprima sulla Stagione 16 Baraonda.