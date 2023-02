Apex Legends Stagione 16 Baraonda: nuove classi, DMS e tante novità

Apex Legends ha fatto parlare molto di sé ultimamente. La notizia della chiusura di Apex Legends Mobile e la cancellazione del progetto single player legato all'universo narrativo del Battle Royale di Respawn Entertainment , e per estensione del capostipite Titanfall, hanno rabbuiato i giorni precedenti al 6 febbraio. Con l'annuncio ufficiale della stagione 16 di Apex Legends, Baraonda (Revelry in lingua originale), in partenza il 14 febbraio 2023, la musica per i giocatori cambia, e anche molto. Baraonda porta con sé novità davvero importanti, destinate a dare una forte scossa al gioco, su tutti i livelli.

Come già annunciato, il primo grande sconvolgimento che Apex Legends affronterà è un nuovo sistema di classi , che diventano ufficialmente cinque e ognuna avrà abilità passive uniche. Devan McGuire , Lead Legends Designer, ci ha detto durante l'evento di presentazione: "I vantaggi di ogni classe avranno un peso nelle partite. Questi non influenzeranno direttamente il combattimento, ma aggiungeranno ulteriori elementi strategici, soprattutto nelle partite classificate. (...) Una squadra può schierare solo tre Leggende, il che, matematicamente parlando, significa che almeno due classi non vengono scelte, e questo costringerà a difficili scelte su chi portare nella propria squadra". Nello specifico le classi sono Assalto, Combattente, Ricognizione, Controllo e Supporto. Vediamole nello specifico.

Strategie e bilanciamento Leggende

Oltre alle classi, 7 Leggende hanno subito un ri-bilanciamento

Prima di fare qualsiasi tipo di considerazione partiamo con il dire che, nel complesso, siamo molto soddisfatti e felici dei cambiamenti fatti da Respawn. Finora la scelta delle Leggende variava in base alle sinergie tra i singoli e quello che contava era quasi esclusivamente l'abilità del giocatore nell'usare un kit abilità. Questo aspetto ovviamente continua a essere decisivo per le sorti della partita, ma le abilità delle singole classi saranno altrettanto importanti e non più così trascurabili. Volendo sembrare un po' maliziosi e andando ad analizzare meglio le singole classi, quella dei Combattenti ci sembra forse quella più furbetta e pensata appositamente per ri-bilanciare le opzioni dei giocatori. Octane, Valk e Wrait in particolare vengono scelti in modo massiccio, quasi abusato, e spesso una squadra può essere composta proprio da due o addirittura tutti e tre i personaggi. I vantaggi delle classi perciò andranno per forza a bilanciare le scelte dei giocatori. Ci sono un paio di cose che continuano a sfuggirci, ad esempio la presenza di un Mirage tra i Combattenti: è vero che l'olopilota è uno strumento utilissimo per seminare il caos e permettere la fuga, così come le abilità di Horizon, ma la troviamo un po' una forzatura. In tutto questo poi ci sfugge come alcune Leggende molto trascurate, come Loba e Crypto, possano trovare beneficio da questo cambiamento del meta.

Questo però è parte della filosofia che governa lo sviluppo delle Leggende, e McGuire ammette che l'iter di creazione di un nuovo personaggio è un processo molto più organico che metodico. "Non partiamo mai dal desiderio di aggiungere altre Leggende di una particolare classe o tipo, ma le sviluppiamo seguendo schemi di gioco e idee interessanti e uniche, che diano forma a un fantasia e si ritaglino un proprio spazio. Quando questi si consolidano, assegniamo loro una classe in cui si adattano al meglio. Quindi una classe Leggende è più un elemento descrittivo che una formula prescrittiva su cui costruire una Leggenda. Ma questo non significa che non possano emergere naturalmente nuove classi man mano che espandiamo il nostro roster. Potremmo anche vedere alcune Leggende spostarsi tra le classi man mano che si evolvono o subiscono cambiamenti. Le aggiusteremo, le cambieremo o forse le elimineremo, sostituendole con qualcosa che ci aiuti a creare un gioco più sano ed equilibrato in futuro.

Oltre al bilanciamento dato dalle classi, alcune Leggende hanno visto dei significativi cambiamenti del loro kit abilità. Seer e Bloodhound, Ricognitori in meta, vedranno un nerf delle loro abilità di scansione mentre Wrait e Pathfinder subiranno un notevole buff per rimanere competitivi tra i Combattenti e pareggiare la mobilità di una Leggenda come Valk. Horizon vedrà dei cambiamenti che la renderanno meno statica in combattimento mentre Mirage subirà un piccolo buff per rendere le sue abilità più utili alla squadra. Infine, visto che ora l'abilità passiva di Lifeline è stata estesa a tutta la classe Supporto, Respawn ha deciso di ultimare alcuni lavori inizati tempo fa sul personaggio. Nel dettaglio: