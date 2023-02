CMA: molti utenti PlayStation passerebbero a Xbox con l'acquisizione di Call of Duty

Un paio di punti interessanti sono stati messi in evidenza dall'account Twitter CarlieIntel, sempre molto attento a riportare le notizie riguardanti il mondo di Call of Duty, tra le quali il fatto che, secondo il sondaggio effettuato dalla CMA, il 24% dei giocatori di COD su PlayStation sarebbe passato a Xbox con la chiusura dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Il punto sollevato, contenuto all'interno della versione estesa del documento che riassume i risultati sull'indagine della CMA sull'acquisizione di Activision Blizzard che, come abbiamo visto oggi, ha bocciato provvisoriamente l'operazione giudicandola dannosa per i giocatori, può fare discutere: nel testo del documento dell'antitrust britannica si legge infatti che "una grande maggioranza di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio (i giocatori di Call of Duty che abbiamo menzionato prima) hanno riferito che i contenuti disponibili su una console sono importanti nella scelta della console, e circa il 24% di questi ha riferito che avrebbe lasciato PlayStation se CoD non fosse più disponibile su tale piattaforma", cosa che di per sé sarebbe dovuta essere risolta già dagli accordi presi tra Microsoft e Sony sull'eventualità di mantenere Call of Duty multipiattaforma almeno per 10 anni.



Successivamente, si legge che "Anche i giocatori appassionati di CoD che rimarrebbero su PlayStation sarebbero colpiti dalla riduzione della scelta che avverrebbe su tale console. Spenderebbero meno tempo e soldi su PlayStation rispetto a prima, cosa che avrebbe un impatto materiale sui ricavi di PlayStation e la sua abilità a competere". Anche in questo caso, la CMA sembra essere particolarmente attenta alla situazione di PlayStation più che degli utenti stessi, considerando anche come i dati di vendita e finanziari dimostrino un'enorme solidità da parte di Sony.

Inoltre, ci sarebbe da domandarsi come debbano essere presi gli accordi di esclusiva su alcuni contenuti di Call of Duty all'interno di questa visione. Tra le altre cose, nel documento viene anche riferito che la volontà degli utenti di vedere Call of Duty all'interno del catalogo di Xbox Game Pass non può essere presa come una ragione per approvare l'acquisizione di Activision Blizzard.