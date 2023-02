Dead Space Remake: dove trovare tutti gli schemi

In totale sono 13 e una volta ottenuti tutti verrete premiati anche con il trofeo / obiettivo "Commerciante". Di seguito vi spiegheremo come trovare tutti gli schemi a bordo della USA Ishimura. Come accennato in precedenza, gli schemi sono necessari anche per sbloccare vari livelli di potenziamento della tuta, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita in una guida dedicata .

Durante le vostre avventure al cardiopalma in Dead Space Remake potrete rendervi la vita più semplice trovando degli schemi , grazie ai quali sbloccherete presso il negozio alcuni oggetti davvero utili, come potenziamenti per la tuta di Isaac, munizioni e medikit.

La posizione di tutti gli schemi

Dead Space Remake

Schema Munizioni a Impulsi: potrete recuperare questo schema durante il Capitolo 2, sul Ponte Medico nei pressi dell'area dei "Condotti del Refrigerante". Dopo aver recuperato il serbatoio, proseguite fino a che non dovrete calarvi nella tromba di un ascensore mentre siete a gravità zero e sarete contattati da Hammond. Troverete lo schema nella stanza successiva, sopra a un banco di lavoro sulla sinistra.

Schema Pack di Stasi: anche questo schema si trova nel Capitolo 2, sul Ponte Medico durante la ricerca di una piastra shock per far saltare la barricata dell'infermeria. Dopo aver terminato la quarantena, potrete raccoglierlo nella stanza "Spogliatoio del Laboratorio Principale", situata alla sinistra dell'ufficio di Nicole Brennan. Lo schema si trova sopra una panca sulla destra.

Schema Kit Medico Medio: potrete ottenere questo schema durante il Capitolo 3, sul Ponte Tecnico. Una volta raggiunta la "Sala della Decontaminazione" e terminato la decontaminazione, dirigetevi verso l'area "Alla Centrifuga". Troverete lo schema subito dopo l'ingresso, all'interno di un armadietto.

Schema Lame Squartatore: anche questo schema si trova nel Capitolo 3, sul Ponte Tecnico. È situato nel deposito del carburante. Una volta scesi con il primo ascensore, troverete l'oggetto in questione all'interno di una stanza aperta, nei pressi del secondo ascensore.

Schema Combustibile Lanciafiamme: il terzo e ultimo schema del Capitolo 3 si trova in bella vista alla destra del pannello di controllo che dovrete utilizzare per riavviare il motore.

Schema RIG Tecnico Intermedio: si trova durante il Capitolo 4. È situato su una panca all'interno della Stanza di Preparazione Eva, al quinto piano del Ponte. Ci arriverete semplicemente avanzando nel gioco: dopo aver reindirizzato l'energia dal depuratore acque, vi verrà chiesto di calibrare i cannoni SDA. Per farlo dovrete raggiungere l'esterno della Ishimura, attraverso il passaggio chiamato "Accesso Esterno". La Stanza di Preparazione EVA si trova alla destra del corridoio, prima dell'ascensore.

Schema Munizioni Multiraggio: potrete ottenerlo durante il Capitolo 5. Si trova sopra una scrivania all'interno dell'ufficio del Dr. B. Warwick, nel corridoio che conduce alla ala di "Terapia Zero G". Per accedere a questa stanza serve l'autorizzazione di sicurezza di livello 2.

Schema Campo di Forza: questo schema si trova durante il Capitolo 6, nell'Idroponica. Mentre sarete alla ricerca dei rantolarotori arriverete alla "Torre di Filtraggio Aria", un'area dove dovrete avanzare utilizzando la gravità zero. Lo schema del Campo di Forza si trova a metà strada tra le due trappole elettriche dovrete superare utilizzando la Stasi.

Schema Energia a Contatto: troverete questo schema durante il Capitolo 7. Mentre sarete alla ricerca del RIG dell'amministratore (necessario sia per avanzare nel gioco che sbloccare l'annullamento generale della sicurezza) arriverete nell'area "Ponte B: Lavorazione". Lo schema si trova su una scrivania all'interno di una stanza chiusa tra un punto di salvataggio e un audiolog. Per entrarvi dovrete sparare attraverso al circuito della serratura attraverso una finestra rotta sul lato.

Schema RIG Minatore Intermedio: sempre durante il Capitolo 7 potrete trovare uno schema per potenziare la tuta di Isaac. Dopo la sequenza in cui incontrerete un personaggio molto importante (evitiamo di nominarlo per non fare spoiler) e averlo difeso dall'attacco dei Necromorfi, dovrete entrare per forza di cose nella stanza "Sala Riparazioni". Scendete la rampa e troverete lo schema in bella vista sul bancone di fronte a voi.

Schema Serbatoio Ossigeno: questo schema si può ottenere nel Capitolo 8, sul Ponte Tecnico. Si trova sopra a una scrivania nel "Magazzino della Piattaforma", situato al quarto piano della "Postazione di Controllo Rifornimento Carburante". Per entrare serve l'autorizzazione di sicurezza di livello 2.

Schema Kit Medico Grande: si trova durante il Capitolo 9, sul Ponte Medico. È situato su una scrivania sulla sinistra dopo l'entrata dell'Infermeria, prima dei laser mal funzionanti. Attenzione: potrete ottenerlo solo durante questo capitolo.

Schema RIG Tecnico Avanzato: l'ultimo schema di Dead Space Remake si trova nel Capitolo 10. È situato sopra una panca nella stanza "spogliatoio e docce" nei pressi degli alloggi dell'equipaggio. Troverete lo spogliatoio nell'area "Palestra Zero G", al lato opposto della stanza in cui dovrete cimentarvi nel minigioco Z-Ball per recuperare una batteria necessaria per avanzare nel gioco.

