Dead Space Remake: come ottenere tutti i potenziamenti della tuta

In totale ci sono sei tute in Dead Space Remake, divise in altrettanti livelli. Ad eccezione di quella con cui inizierete l'avventura, tutte le tute dal livello 2 in poi richiedono un cospicuo investimento in crediti e in diversi casi anche di trovare prima uno "schema" all'interno della USG Ishimura. Di seguito dunque vi spiegheremo come ottenere tutti i potenziamenti della tuta di Isaac Clarke e a cosa servono.

Nel corso di Dead Space Remake potrete potenziare la tuta di Isaac, aumentando di conseguenza la sua resistenza agli attacchi dei Necromorfi e gli slot per l'inventario , permettendovi così di portare con voi più armi, pack di stasi e risorse da vendere nei negozi per racimolare crediti.

Come ottenere tutti i potenziamenti della tuta

Dead Space Remake, Isaac alle prese con un Necromorfo

Tuta Livello 1

Capacità dell'inventario : 12 slot

: 12 slot Difesa : nessuna

: nessuna Costo: nessuno

Si tratta della tuta con cui inizierete il remake di Dead Space, niente di più, niente di meno. Non offre praticamente nessuna riduzione ai danni e una capacità di inventario limitata, ma fortunatamente non dovrete attendere a lungo per potenziarla.

Tuta Livello 2

Capacità dell'inventario : 18 slot

: 18 slot Difesa : 5% corazza

: 5% corazza Costo: 10.000 crediti

Otterrete la tuta di livello 2 semplicemente acquistandola per 10.000 crediti. La prima occasione per farlo è alla fine del Capitolo 1, dopo circa un'ora di gioco a seconda dei vostri ritmi, quando potrete accedere per la prima volta a un negozio. Tenete presente che questo è il primo e anche l'ultimo upgrade della tuta che potrete semplicemente acquistare direttamente dal negozio durante la prima partita, per i successivi sarà necessario prima trovare i relativi schemi a bordo della USG Ishimura.

Tuta Livello 3

Capacità dell'inventario : 22 slot

: 22 slot Difesa : 10% corazza

: 10% corazza Costo: 20.000 crediti

Potrete ottenere la Tuta di livello 3 nel Capitolo 4. Per farlo dovrete prima trovare lo schema "RIG Tecnico Intermedio". È situato su una panca all'interno della Stanza di Preparazione Eva, al quinto piano del Ponte. Ci arriverete semplicemente avanzando nel gioco: dopo aver reindirizzato l'energia dal depuratore acque, vi verrà chiesto di calibrare i cannoni SDA. Per farlo dovrete raggiungere l'esterno della Ishimura, attraverso il passaggio chiamato "Accesso Esterno". La Stanza di Preparazione EVA si trova alla destra del corridoio, prima dell'ascensore.

Una volta ottenuto lo schema RIG tecnico Intermedio non vi resta che acquistare la tuta di livello 3 presso qualsiasi negozio per 20.000 crediti.

Tuta Livello 4

Capacità dell'inventario: 26 slot

26 slot Difesa: 15% corazza

15% corazza Costo: 35.000 crediti

Potrete ottenere la Tuta di livello 4 nel Capitolo 7. Prima dovrete recuperare lo schema "RIG Minatore Intermedio", che fortunatamente è semplicissimo da trovare. Dopo la sequenza in cui incontrerete un personaggio molto importante (evitiamo di nominarlo per non fare spoiler) e averlo difeso dall'attacco dei Necromorfi, dovrete entrare per forza di cose nella stanza "Sala Riparazioni". Scendete la rampa e troverete lo schema in bella vista sul bancone di fronte a voi.

Una volta ottenuto il RIG Minatore Intermedio non vi resta che acquistare la tuta di livello 4 presso un qualsiasi negozio per 35.000 crediti.

Tuta Livello 5

Capacità dell'inventario : 30 slot

: 30 slot Difesa : 20% corazza

: 20% corazza Costo: 60.000 crediti

Potrete mettere le mani sulla tuta di livello 5, la più forte tra quelle disponibili nella prima partita, durante il Capitolo 10. Prima dovrete recuperare lo schema "RIG Tecnico Avanzato", che è situato sopra una panca nella stanza "spogliatoio e docce" nei pressi degli alloggi dell'equipaggio. Troverete lo spogliatoio nei pressi della "Palestra Zero G", al lato opposto della stanza in cui dovrete cimentarvi nel minigioco Z-Ball per recuperare una batteria necessaria per avanzare nel gioco.

Anche in questo caso, una volta recuperato lo schema non vi basta che acquistare la tuta di livello 5 presso un qualsiasi negozio, al prezzo di ben 60.000 crediti.

Tuta Livello 6

Capacità dell'inventario : 30 slot

: 30 slot Difesa : 30% armatura

: 30% armatura Costo: 99.000 crediti

Potrete ottenere la tuta di livello 6, la più forte e stilosa del remake di Dead Space, solo nella modalità Nuova Partita+, che si sblocca completando il gioco una volta a qualsiasi livello di difficoltà. Una volta iniziata la nuova partita potrete acquistare questa tuta alla fine del Capitolo 1, quando vi imbatterete nel primo negozio. Costa ben 99.000 crediti ma ne vale la pena, specialmente considerando il bonus alla difesa che tornerà sicuramente utile per affrontare le varianti potenziate di Necromorfi presenti in questa modalità.

La tuta di livello 6 non solo è la più resistente ma cambia anche drasticamente il look di Isaac

Ottenere la tuta di livello 6 è uno dei requisiti per sbloccare anche il trofeo/obiettivo "Al Massimo". Questo richiede anche di aver potenziato al massimo anche tutti gli armamenti, dunque se siete interessati vi suggeriamo di consultare la nostra guida su come trovare tutte le armi e i potenziamenti in Dead Space Remake.

Potrebbero tornarvi utile anche la guida su come trovare tutti i RIG necessari per ottenere l'annullamento generale della sicurezza e quella su come sbloccare il finale segreto del remake di Dead Space.