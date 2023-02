Pokémon Unite: disponibile il Pokémon Ghirlanda Comfey

Pokémon Unite accoglie da oggi il Pokémon Ghirlanda Comfey, creatura leggiadra e floreale che fluttua sull'Isola di Heos per raccogliere fiorellini e unirsi alle fila dei Pokémon Supporto a lungo raggio, disponibile da oggi per gli utenti.

Con la sua abilità di allacciarsi agli alleati e usare i fiori che ha accumulato per potenziare le sue mosse di supporto, il Pokémon Ghirlanda è in grado di rappresentare un supporto di notevole importanza per i suoi compagni di squadra. È possibile ottenere Comfey in cambio di 12.000 monete Heos o 575 gemme Heos presso l'Associazione Lotta Unite. Per i primi sette giorni da quando Comfey è disponibile, si potrà ottenerlo solo in cambio di gemme Heos.

L'abilità Primacura di Comfey è basata sulla raccolta dei fiori: la creatura ottiene un fiore ogni volta che passa un certo lasso di tempo e ne guadagna quattro quando entra nell'erba alta. Può possedere un massimo di otto fiori. Quando Comfey usa Sintesi, Cura Floreale o Dolcebacio, tutti i suoi fiori vengono consumati e l'effetto della mossa usata è potenziato. Inoltre, la velocità di movimento di Comfey aumenta quando è vicino a un alleato i cui PS rimanenti sono a metà o meno.

Comfey può allacciarsi a un alleato quando usa Sintesi, Cura Floreale o Dolcebacio. Mentre Comfey è allacciato, non può essere colpito e recupera gradualmente PS, e può rimanere allacciato a un Pokémon alleato finché quest'ultimo non finisce KO o finché Comfey non usa Slaccio. Quando l'alleato a cui è allacciato accumula energia Heos oltre il suo massimo, Comfey riceve l'energia in eccesso.

Quando l'alleato a cui è allacciato segna un goal, anche Comfey segna un goal con la stessa quantità di energia. Ogni terzo attacco base di Comfey diventa un attacco potenziato che gli fa ottenere due fiori e infligge danni. Tra le mosse speciali della creatura troviamo anche Frustata, in grado di attaccare con liane il nemico con area d'effetto, oltre alle mosse livello 6 Fogliamagica, Laccioerboso e varie altre, che rendono Comfey un Pokémon davvero interessante da avere nel proprio gruppo.