Radio the Universe, abbiamo provato la demo di un action RPG nelle profondità di una città decadente

Ciò che da subito aveva colpito chi da più di dieci anni segue questo progetto (inclusa chi scrive) è l'atmosfera che si respira nel dedalo cupo in cui si muove la protagonista. L'ambiente urbano è segnato da un disastro accaduto in passato - di cui, almeno finora, non sappiamo nulla - e soltanto macchine e blob dall'aria triste popolano le stanze in cui è articolata la mappa di Radio the Universe. Quello messo in campo da 6e6e6e è un dark fantasy sporco , dalle tinte cupe, prevalentemente giocato sui toni del grigio e di un giallo marcescente; si percorre una dimensione assolutamente inumana, in cui la presenza di esseri viventi sembra essere un ricordo lontano. In questo senso, siamo molto curiosi di scoprire qual è la reale natura della protagonista, ma nella demo non sono presenti informazioni in questo senso, e resta da capire quanto 6e6e6e vorrà fornire risposte ai giocatori, e quanto invece resterà affidato all'immaginazione di chi vorrà percorrere il paesaggio urbano decadente di Radio the Universe.

Un viaggio un treno, una strada, una ragazza che si immerge in un mare di luce. Nella demo di Radio the Universe non sono presenti dialoghi né spiegazioni sulle meccaniche di gioco (salvo alcune indicazioni sui comandi di base), manifestando un chiaro intento di proporre all'utente una narrazione enigmatica , basata più sulle immagini che sulla parola scritta. In effetti, le scritte delle interfacce presenti nel mondo di Radio the Universe sono spesso indecifrabili, e sta al giocatore tentare di dare un senso a quanto accade.

Discesa nelle profondità della città

Radio the Universe propone una narrazione enigmatica, con pochissimi testi a schermo e molti aggeggi misteriosi nel nostro cammino

Nella demo avviene una progressiva catabasi in quelli che sembrano i recessi più reconditi di una metropolitana, arricchita però da elementi assolutamente particolari. Tra questi vi sono volti misteriosi che ci scrutano dalle colonne, gettando uno sguardo inquietante sulla ragazza che ci troviamo a controllare in questo dedalo urbano. A livello strutturale, le stanze sono un labirinto, ma risultano ben connesse a una specie di chiesa (con tanto di croce gigantesca a campeggiare dove dovrebbe trovarsi l'altare) che potrebbe configurare un hub centrale. Il nostro sospetto, però, è che simili hub si ripeteranno nel corso dell'avventura, in quanto, nel finale della demo, la protagonista sembra spostarsi in un altro livello della mappa. Peccato che, in alcuni casi, vi sia una scarsa leggibilità degli elementi interagibili nel mondo di gioco, complice lo stile minimalista (in generale estremamente efficace) adottato da 6e6e6e: nulla di drammatico, ma in una particolare occasione ci siamo trovati a vagare tra le varie stanze alla ricerca di una via per proseguire, solo per scoprire che era possibile distruggere delle scatole che sembravano semplicemente parte dello sfondo.

L'esplorazione è articolata in stanze, sul modello dei primissimi titoli della serie The Legend of Zelda. Al contrario di Link, però, la protagonista è velocissima, e la meccanica essenziale, sia a livello esplorativo che nei combattimenti, è quella dello scatto. Il design delle unità spaziali di Radio the Universe propone una certa verticalità, inserendo scale, scatole, pedane e muri diroccati su cui arrampicarsi per percorrere le ambientazioni e trovare una via d'uscita per andare avanti. Non solo: la rapidità fulminea dei movimenti è fondamentale per evadere dagli attacchi dei nemici (inclusi alcuni mini boss robotici) e attaccare nelle finestre disponibili per la fragile protagonista, la quale deve prestare molta attenzione a non essere colpita: l'energia a nostra disposizione, infatti, è davvero minima.