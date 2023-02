Wonder Woman, il cosplay di missbrisolo mette in mostra i muscoli

missbrisolo ha documentato negli ultimi mesi i suoi progressi in palestra, e ha pensato bene di realizzare un nuovo cosplay dedicato a Wonder Woman in cui appunto mette in mostra i muscoli che è riuscita a costruire finora.

In attesa di notizie sul gioco di Wonder Woman annunciato ai Game Awards 2021, bri si è ispirata alle versioni più atletiche del personaggio di Diana, che come sappiamo possiede una forza sovrumana e può tenere testa anche ai villain più potenti del DC Universe.

A proposito di DC Universe, le ultime voci riferiscono che in teoria Gal Gadot potrebbe tornare a interpretare Wonder Woman, dunque l'attrice non sarebbe stata esclusa a priori dai piani di James Gunn e Peter Safran, sebbene chiaramente bisognerà vedere in che modo verrà gestita la cosa.

Tornando invece alla bella bri, ecco i suoi ultimi lavori: Black Widow, Lilith da Darkstalkers, Lola Bunny da Space Jam e Cammy da Street Fighter 6.