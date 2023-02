Darkstalkers, il cosplay di Morrigan e Lilith da kyso_lo e missbrisolo è da sogno

Morrigan e Lilith sono le protagoniste del nuovo cosplay di coppia realizzato da kyso_lo e missbrisolo: le due modelle non hanno resistito alla tentazione di unire le forze per dedicare il loro ultimo lavoro al celebre picchiaduro Darkstalkers.

Come forse ricorderete, nel corso del 2019 Capcom ha depositato nuovi trademark relativi a Dino Crisis e Darkstalkers, sebbene ad oggi non sia ancora stato annunciato alcun progetto legato a questi franchise, particolarmente apprezzati dai nostalgici ma non solo.

Bri ha definito la sua collaborazione con kyso_lo un vero e proprio sogno che si avvera, parlando di Darkstalkers come il suo gioco preferito di quand'era piccola, nonché di Morrigan e Lilith come i primi personaggi di cui ha mai desiderato realizzare un cosplay. Insomma, dietro questo scatto ci sono parecchi ricordi ed emozioni.

