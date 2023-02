Gears 6 in lavorazione dal 2022, secondo Jeff Grubb

Jeff Grubb ritiene che la lavorazione di Gears 6, o come si chiamerà il sesto capitolo della saga Gears of War, sia iniziata l'anno scorso, ossia nel 2022. Il giornalista ne ha parlato su Twitter rispondendo a una domanda sul progetto minore di The Coalition, di cui non si è saputo più niente dal 2021.

Grubb: "L'ho menzionato nell'estate del 2021 (il progetto minore Ndr). Ne ho sentito parlare di nuovo all'epoca della demo di Matrix come ancora in lavorazione. Ma le cose potrebbero essere cambiate. Credo che l'anno scorso siano partiti a pieno regime i lavori su Gears 6."

Ora, va spiegato che Grubb sembra stia parlando della produzione del gioco, ossia stando alle sue parole Gears 6 dovrebbe aver superato le fasi ci concettualizzazione e pre-produzione, per iniziare quella dello sviluppo attivo del prodotto finito.

L'ipotesi è quindi che The Coalition sia concentrata sul nuovo Gears e abbia messo da parte gli altri progetti, magari affidandoli a nuclei ristretti di sviluppatori. Naturalmente è giusto dire che si tratta soltanto di speculazioni, visto che per ora The Coalition non ha annunciato nulla. L'unica certezza è che sta sviluppando su Unreal Engine 5, visto che è partner di Epic Games e sta collaborando anche allo sviluppo di alcuni elementi core dello stesso.