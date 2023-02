Wild Hearts su Xbox Game Pass? Un codice rivela che arriverà, ma non si sa quando

Wild Hearts arriverà su Xbox Game Pass: il noto leaker che gestisce il profilo Aggiornamenti Lumia ha scovato un codice che fa riferiemento al gioco su Xbox Store e non ci sarebbe alcun dubbio al riguardo, ma non si sa quando ciò accadrà né con quali modalità.

Il nocciolo della questione, infatti, è che essendo un titolo prodotto da Electronic Arts Wild Hearts verrà introdotto un giorno nel catalogo di EA Play, il servizio in abbonamento incluso nella sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate.

Esiste dunque la possibilità che lo store Microsoft si sia semplicemente portato avanti col lavoro, ponendo le basi per un'operazione che inevitabilmente verrà fatta; oppure che vedremo il gioco sviluppato da Omega Force su Game Pass prima del previsto.

Non ci sono certezze a parte una: la riconosciuta attendibilità della fonte, che passa il tempo a controllare le modifiche apportate al codice dell'Xbox Store e a incrociare i dati in cerca appunto di notizie come questa.

Ad ogni modo, manca poco e potremo toccare con mano questa interessante esperienza in stile Monster Hunter, che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 17 febbraio. Ulteriori dettagli nel nostro provato di Wild Hearts.