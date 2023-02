Enenra, abbiamo provato un action indie che ci crede fortissimo, ma...

Ora, non è che di videogiochi creati da singoli individui non ne esistano: il recente Chained Echoes è una dimostrazione di talento non indifferente, Tunic è a sua volta splendido, e nella storia del medium vi sono una discreta manciata di opere con alle redini team minuscoli di qualità mostruosa; di norma, semplicemente, si tratta di sogni che prendono forma in anni e anni di lavoro e passione, e solo in rarissimi casi chi li crea è dotato di capacità tali da potersi sobbarcare uno sforzo simile sulle spalle e raggiungere il successo.

Per fare in modo che tale processo venga almeno in parte velocizzato, negli anni sono stati sviluppati strumenti in grado di facilitare il tutto: app e sistemi capaci di automatizzare processi che comunemente richiedono giorni o addirittura mesi per esser portati a termine, o in grado di generare proceduralmente alcuni degli aspetti più "meccanici" da gestire. Attenzione, questo non ha certo reso il tutto una passeggiata, eppure ha portato alcuni piccoli team o addirittura singoli sviluppatori a pensare di poter dar forma a videogiochi ben più ambiziosi rispetto ai classici giochi in 2D.

Devil May Rise a Ninja

I cyber scagnozzi di Enenra non sono particolarmente originali o intelligenti, ma se non altro sono aggressivi

Parliamoci chiaro, Enenra è chiaramente un gioco che ci crede fortissimo, ma il primo impatto con la demo è traballante: sviluppato in Unreal Engine, al momento non ha grandi valori produttivi né qualcosa che possa esser definito "sound design", quindi le cutscene introduttive fanno storcere il naso più che impressionare. Le ambientazioni sono blande e vi sono alcune chiare mancanze tecniche, tra cui qualche problema nel registrare i comandi e una discreta banalità generale nei pattern offensivi dei nemici (oltre che nella loro estetica). Sembra, insomma, la classica demo di un appassionato che smanetta con gli asset prefabbricati di Unreal e ci aggiunge del suo, anche se ovviamente nel gioco vi sono molteplici modelli fatti "a mano" e parecchio più lavoro di quanto si possa intuire ad una prima occhiata. Il fatto che il protagonista si chiami Jack, e sia letteralmente una scopiazzatura del Raiden di Metal Gear Solid in forma Cyborg Ninja non aiuta, ma abbiam deciso di prendere la cosa come citazionismo puro che verrà probabilmente modificato (se non altro per evitare cause legali), e va bene così.

Le cose se non altro migliorano sensibilmente pad alla mano. Tolte le imprecisioni già descritte, Enenra risulta straordinariamente veloce e il suo sistema di combattimento è chiaramente un mix di tre serie: Ninja Gaiden, Devil May Cry e Metal Gear Rising. Le radici legate alla saga di Capcom si notano nel targeting con trigger premuto che modifica le mosse utilizzabili e nella presenza di combinazioni "a tempo", senza contare che, quando si prende di mira un nemico, è possibile scagliarlo in aria con il classico "High Time" (un fendente verso l'alto che vi fa seguire automaticamente l'avversario lanciato, per chi non lo conoscesse) per poi eseguire una spettacolare combo aerea.

Jack, il protagonista di Enenra, è probabilmente un parente stretto di Raiden, ma non è il caso di farglielo notare. Mena più duro del (probabile) cugino

Ninja Gaiden fa invece capolino in altri due elementi, la velocità del movimento generale, l'aggressività incontrollata dei nemici, e la presenza di esecuzioni. Jack può infatti scattare come un forsennato e correre a gran rapidità, cosa necessaria contro gruppi di nemici visto che qui non sembrano esserci limitazioni all'aggro legate al loro posizionamento e si viene quindi attaccati anche da avversari fuori dalla visuale (senza particolari indicatori, purtroppo). Per quanto riguarda le esecuzioni, invece, queste si collegano a Rising perché utilizzabili quando il nemico ha pochi punti vita, e in grado di ricaricare la salute. Ovviamente non finisce qui, perché dal titolo PlatinumGames viene anche la parry direzionale, che però non è istantanea come in quel caso, e anzi offre una finestra molto ampia per respingere gli attacchi (ma non interrompe le vostre animazioni se utilizzata). A tutto questo, infine, dovete aggiungere due stili, uno che permette di rallentare il tempo, e uno ancora una volta ispirato ai Devil May Cry più recenti, che scimmiotta Vergil dando al protagonista la possibilità di lanciare spade energetiche dalla distanza a ricerca e di teletrasportarsi all'improvviso.

In tutta sincerità? Non sarà granché da vedere, ma non è affatto spiacevole da giocare. Enenra è effettivamente supersonico mentre si affrontano gruppi di avversari, e il mix di meccaniche è abbastanza ben strutturato da permettere di fare cose assurde con discreta facilità. Sì, insomma, è un sistema di combattimento molto più competente rispetto a svariati altri giochi in commercio, e quando tutto si incastra fa il suo sporco lavoro meglio di quanto ci si aspetterebbe da un passion project. Ciò detto, è davvero difficile fare un paragone con i veri classici del genere da quanto visto, perché tralasciando la scarsa originalità del tutto, quando si va più a fondo le crepe iniziano a formarsi. Il gioco manca dei tecnicismi avanzati nel movimento dei Ninja Gaiden, ed è incomparabile alla complessità del sistema di un Devil May Cry; non bastasse, i poteri speciali di Jack sono fin troppo devastanti e sbilanciati, e al momento permettono di ripulire qualunque minaccia senza difficoltà, specie se si considera il limitato numero di avversari al momento disponibili nella demo.