Black Widow, il cosplay di missbrisolo chiede di scegliere: meglio bianco o nero?

missbrisolo ha realizzato un nuovo cosplay di Black Widow, chiedendo stavolta ai suoi fan di scegliere: meglio il costume bianco o quello nero? Natasha Romanoff li ha indossati entrambi nel corso della sua carriera, come sappiamo. Voi che dite?

La cosplayer americana, che da qualche tempo si sta dedicando con grande impegno all'allenamento in palestra, ha voluto rendere nuovamente omaggio al personaggio interpretato da Scarlett Johansson, che abbiamo salutato appunto nel suo film solista: qui trovate la recensione di Black Widow.

Per quanto riguarda i videogiochi, la Romanoff ha svolto un ruolo centrale in Marvel's Avengers, ma non è chiaro se e quando la rivedremo in un tie-in. Peraltro sul grande schermo il suo ruolo è ormai passato alla sorella Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh.

Torniamo però a missbrisolo, che di cosplay dedicati ai supereroi ne ha realizzati davvero tanti: fra i suoi lavori migliori ricordiamo Raven dei Teen Titans, She-Hulk dall'omonima serie televisiva, Batgirl da Gotham Knights e Spider-Man in versione No Way Home.