Netflix, l'abbonamento con pubblicità non decolla: inserzionisti rimborsati

L'abbonamento a Netflix che include le pubblicità a quanto pare non sta decollando: stando ai dati attuali, il servizio a prezzo ridotto ha raggiunto solo l'80% degli spettatori previsti, il che ha costretto la piattaforma a rimborsare alcuni degli inserzionisti.

Sebbene l'azienda stia pensando di implementare più livelli di pubblicità in futuro, è anche possibile che la situazione attuale faccia cambiare idea ai suoi vertici, spingendoli ad accantonare una strategia che è stata effettivamente studiata e testata per diverso tempo prima del debutto.

Un portavoce di Netflix ha dichiarato che i risultati sono soddisfacenti, ma stando all'analista Tim Nollen il mancato raggiungimento degli obiettivi confermerebbe un modello che si trova ancora nelle prime fasi dello sviluppo, e che potrebbe intercettare gli abbonati dei tier più alti piuttosto che nuovi utenti, generando dunque un danno.

Come scritto in apertura, inoltre, il lancio dell'abbonamento con pubblicità non ha soddisfatto i tanti inserzionisti che vi hanno investito, e che in molti casi hanno chiesto di essere rimborsati da Netflix, mettendo una croce sopra a questo genere di operazioni per il futuro.

Fra le criticità del piano a prezzo ridotto vi sarebbe in particolare un catalogo sostanzialmente ridotto per via del divieto di inserire annunci promozionali all'interno di film e show prodotti dalle terze parti, che costituiscon un'ampia parte dei contenuti della piattaforma.