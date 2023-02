Dead Space Remake: dove trovare tutti i RIG e attivare l'annullamento generale della sicurezza

In questa guida del remake di Dead Space vi spiegheremo come ottenere tutti i RIG della missione "Non sei autorizzato" e l'annullamento generale della sicurezza.

Dead Space Remake pur rimanendo molto fedele all'opera originale, introduce una serie di cambiamenti e novità che arricchiscono l'orrorifica avventura di Isaac Clark a bordo della USG Ishimura. Una di queste è l'introduzione di un nuovo livello di sicurezza, che si può bypassare esclusivamente ottenendo un tesserino speciale, legato alla missione secondaria "Non sei autorizzato". Si tratta di una quest opzionale che potrete iniziare a partire dal Capitolo 4 ma che sarà possibile completare solo nelle fasi avanzate del gioco. L'obiettivo è quello di recuperare sette RIG di altrettanti membri dell'equipaggio della USG Ishimura. Una volta soddisfatto questo requisito otterrete un tesserino speciale che garantisce l'annullamento generale della sicurezza, necessario per aprire alcune porte e casse sparse nel gioco. Inoltre sbloccherete anche il trofeo / obiettivo "Libero Accesso". In questo articolo vi spiegheremo dove trovare tutti i RIG della missione "Non sei autorizzato" del remake di Dead Space, come ottenere l'annullamento generale della sicurezza e quali porte/casse permette di aprire.

Come iniziare la missione "Non sei autorizzato" Dead Space Remake

Ci sono fondamentalmente due modi per dare inizio alla missione secondaria "Non sei autorizzato". Il primo e il più diretto è quello di interagire con la console all'interno del Nido del Capitano, sul Ponte, dove vi incontrerete con Hammond nel Capitolo 4, cosa che attiverà automaticamente la missione. In alternativa, se vi siete dimenticati di attivare la console o non l'avete vista, vi basta interagire con una qualsiasi porta o cassa che richiede l'annullamento generale della sicurezza per dare inizio alla quest. Come accennato in apertura in totale dovrete recuperare 7 RIG, Per quanto sia più efficiente raccoglierli man mano che si avanza nell'avventura, potrete anche ottenerli in un secondo momento con un po' di backtracking utilizzando il tram. Tenete presente tuttavia che una volta superato il "punto di non ritorno" di Dead Space Remake alla fine del Capitolo 11 (tranquilli sarà il gioco stesso ad avvisarvi) non potrete più recuperare i RIG e quindi nemmeno completare la missione e ottenere i bottini in palio.

Dove trovare tutti i RIG Dead Space Remake RIG di Voelker La missione "Non sei autorizzato" inizia dal Capitolo 4, ma già in quello precedente potrete recuperare il RIG di Voelker. All'inizio del Capitolo 3, mentre vi trovate a fluttuare a mezz'aria sul ponte di volo dell'hangar, prendete il percorso di sinistra e proseguite per alcune decine di metri. Il RIG si trova vicino a una bombola di ossigeno e visto che luccica di viola non sarà difficile individuarlo. RIG di White Il secondo RIG, quello del primo ufficiale White, si trova verso la fine del Capitolo 4. Quando vi verrà chiesto di uscire fuori dalla USG Ishimura per calibrare i Cannoni SDA fluttuate in avanti e superate il terzo set di cannoni. Il RIG si trova su una sporgenza sulla sinistra. RIG di Holt Troverete il RIG di Holt nell'Idroponica nel Capitolo 6. Subito dopo aver iniettato l'enzima al quarto rantolatore proseguite verso la Camera dello Sviluppo Est, eliminando quella sorta di tentacolo che ostruisce la porta sparando alla sacca gialla che si trova sulla sinistra. Una volta superata la porta dovrete eliminare un tentacolo che si trova sulla sinistra, sparando ad altre quattro sacche che si trovano nelle immediate vicinanze. Una volta fatto l'ostacolo sparirà e potrete raccogliere il RIG da terra. RIG di Dallas Otterrete il RIG di Dallas nel Capitolo 7 semplicemente avanzando nell'avventura in quanto è un oggetto chiave. Si tratta infatti del RIG dell'amministratore che vi verrà chiesto di trovare mentre state cercando di attivare il radiofaro. Tra l'altro vi garantirà l'autorizzazione di sicurezza di livello 3, necessaria per trovare il prossimo RIG. RIG di Rosseau Una volta trovato il RIG di Dallas nel Capitolo 7 e ottenuto di conseguenza l'autorizzazione di livello 3, tornate al Ponte Tecnico e dirigetevi verso la sala di comando, fino ad arrivare all'area su più piani con i muri ricoperti da dell'adorabile massa organica aliena. Da qui utilizzate gli ascensori per raggiungere il quinto piano dove si trova il deposito di carburante (a sud della mappa), a cui ora potrete accedere grazie al pass della sicurezza di livello 3. Il RIG di Rosseau si trova a terra in questa stanza. RIG di Bailey Troverete il RIG di Bailey durante il Capitolo 8. Una volta raggiunta la sala di comando delle comunicazioni, entrate nell'ufficio di Bailey sulla sinistra e raccogliete il RIG sulla scrivania. RIG di Benson L'ultimo RIG si trova nel Capitolo 10. Una volta tornati sull'Ishimura dirigetevi al ponte dell'equipaggio e successivamente nel Tunnel di Trasporto. Scendete le scale sulla sinistra e una volta al piano inferiore girate a destra. Proseguite per qualche metro fino a che non troverete il RIG di Benson a terra.