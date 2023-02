Anodyne gratis per festeggiare il decimo anniversaio del gioco

Anodyne è gratis per le prossime ore La software House Analgesic Productions ha deciso di regalarlo per festeggiarne il decimo anniversario. Stiamo parlando di un gioco di ruolo d'azione alla The Legend of Zelda in pur pixel art.

Anodyne su itch.io

Sempre per i festeggiamenti del gioco, Analgesic sta raccogliendo le testimonianze dei giocatori, come spiegato in un post sul suo blog ufficiale.

Se ricordate gli sviluppatori rilasciarono un torrent di Anodyne insieme al gioco, per consentire a quelli che non avevano abbastanza soldi di giocarci comunque. Altri tempi.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Anodyne:

In questo unico gioco in stile Zelda esplorerai le aree rubane, naturali e astratte del subconscio del protagonista Young. Lo stile grafico a 16 bit e la malinconica colonna sonora contribuiscono all'atmosfera surreale, onirica e grottesca di questo titolo. Parla con personaggi bizzarri e sopravvivi ai dungeon stile Game-boy, mentre cerchi chiavi misteriose e carte che ti permetteranno di avventurarti nei meandri più profondi della Landa.