Wo Long: Fallen Dynasty: demo annunciata per il 24 febbraio 2023, frutta un oggetto bonus

Il 24 febbraio 2023 potremo giocare a una nuova demo di Wo Long: Fallen Dynasty, che sarà lanciata per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam e Microsoft Store). L'annuncio è arrivato direttamente dall'editore Koei Tecmo e dalla casa di sviluppo Team Ninja, per la gioia di quelli che amano provare i giochi prima di acquistarli.

Da notare che i salvataggi della demo saranno trasportabili nella versione finale. Non si tratta solo di un modo per dare continuità all'esperienza degli utenti, ma anche per regalargli un oggetto. Chi finirà la demo riceverà infatti l'oggetto scaricabile "Crouching Dragon Helmet" nel gioco completo.

Dagli abissi dell'oscurità, si erge un drago.

Un nuovo gioco d'azione RPG dark fantasy ambientato nel periodo dei Tre Regni targato team NINJA, gli sviluppatori di Nioh.

184 d.C., Cina, crepuscolo della dinastia Han. Il paese è devastato dal caos e dalla distruzione. La dinastia imperiale che ha prosperato per molti anni è prossima al collasso.

Wo Long: Fallen Dynasty è la drammatica storia, traboccante d'azione, di un soldato senza nome della milizia che combatte per sopravvivere in una versione dark fantasy ambientata alla fine della dinastia Han allorché i demoni infestano i Tre Regni. I giocatori devono difendersi dall'attacco di creature mortali e soldati nemici utilizzando l'arte della scherma basata sulle arti marziali cinesi tentando di soverchiare gli avversari risvegliando la forza interiore.

Wo Long può riferirsi a un drago accovacciato ma anche a un eroe o a una persona di grande magnificenza al momento ancora sconosciuta. Questa è la storia di alcuni ufficiali, che in seguito diventeranno eroi, durante il loro periodo "non conosciuto" ma anche una storia di ascesa a ruolo di protagonisti partendo dal nulla.

Demoni nel Regno

Un'ambientazione dark fantasy durante il tumultuoso periodo dei Tre Regni fa da sfondo alla strenua lotta per la sopravvivenza di un soldato della milizia durante la dinastia tardo Han infestata dai demoni. Una follia del genere non si era mai vista nei Tre Regni!

Risveglia la forza interiore

Sconfiggi nemici mortali per risollevare il morale e risvegliare la forza interiore! Supera le avversità ricorrendo a nuove eccezionali strategie fra cui gli stili di battaglia basati sulle "Cinque Fasi".

Vivi della tua spada

Conosciuti per la ferocia dei loro colpi che possono modificare in un istante le sorti di una battaglia, i maestri spadaccini delle antiche arti marziali cinesi sono in grado difendere e attaccare gli avversari con la medesima eleganza. Sconfiggi gli avversari con un turbine di forza in una serie di battaglie intense e sanguinose apprendendo l'abilità e la precisione necessaria per diventare un vero maestro nell'arte della spada.

Svariati stili di gioco con Armi e Incantesimi Stregoneria

- Armi

Scegli le tue armi fra un'ampia varietà di soluzioni, dal falcione alle doppie spade, e scopri quale si adatta meglio al tuo stile di combattimento.

- Incantesimi Stregoneria

Quest'arte segreta fa ricorso al potere delle Cinque Fasi che consente attacchi che utilizzano elementi come fiamme e ghiaccio. Ottenendo Gradi Morali più alti puoi ottenere l'abilità di utilizzare Incantesimi Stregoneria sempre più potenti.

- Bestie Divine

È possibile dare vita a Bestie Divine come Zhuque e Baihu attraverso alleanze con gli altri guerrieri. Invocando l'aiuto delle Bestie Divine sarà possibile compiere gesta incredibili.