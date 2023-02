God of War: serie TV nelle prime fasi della lavorazione, avrà gli stessi valori del gioco

La serie TV di God of War è in lavorazione, ma è ancora nelle sue prime fasi. A dirlo è stata Katherine Pope, la presidente di Sony Pictures in un'intervista con Deadline, in cui ha parlato dei futuri progetti della compagnia e ha detto che le avventure televisive di Kratos avranno gli stessi valori del gioco.

Pope: "Abbiamo molte proprietà intellettuali importanti. Stiamo lavorando su God of War, il titolo di PlayStation, ma siamo ancora nelle prime fasi. Conosco il gioco davvero bene e sono impressionata da ciò che è stato già fatto in termini di costruzione ed espansione del mondo, di tenuta di tutti i valori del gioco ma anche di ampliamento degli stessi in modo che chi non lo conosca, possa avere comunque un'esperienza soddisfacente con la serie.

Quando si adatta una proprietà intellettuale la sfida è sempre la stessa. Credo che le persone ritengano che sia facile sviluppare una proprietà intellettuale, ma per molti versi è più difficile di realizzare un'idea originale perché devi conoscere gli elementi fondamentali dell'opera originale. Inoltre devi sapere cosa può funzionare per realizzare un spettacolo televisivo che intrattenga, facendolo diventare autonomo."

Insomma, la Pope non dice molto sulla serie in sé, anche perché immaginiamo che sia presto per farlo, ma non di meno ci ha incuriositi. Chi vedreste bene come attore nei panni di Kratos?