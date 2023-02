Dragon Age: Dreadwolf, emerso online un video di gameplay trafugato con immagini e dettagli

Emerso online un video di gameplay trafugato di Dragon Age: Dreadwolf, che mostra per la prima volta il gioco in azione. Più che altro si tratta di una clip di pochi secondi, accompagnata da alcune immagini, ma trattandosi del primo materiale in gioco fa sicuramente effetto.

A condividere video e immagini è stato l'utente Reddit u/revanchisto, che ha anche fornito alcuni dettagli sul gioco in un lungo post.

L'insider si è detto innanzitutto stupito che Dragon Age: Dreadwolf non sia sato mostrato ai TGA, visto da quanto tempo è in possesso del video. Lo stesso gli è stato fornito a un playtester passato poi a lavorare a un altro gioco. La clip non è il video completo, perché il playtester ha chiesto di non condividerlo per non avere problemi.

Comunque sia u/revanchisto ha descritto cosa ha potuto vedere. Il filmato nella sua interezza mostra circa 20 minuti di gameplay in un dungeon di Weisshaupt, il quartier generale dei Gray Warden. Il gameplay mostrato è tratto dalla versione alpha, quindi mancano molti dettagli e risorse grafiche (tipo texture e skybox).

Il personaggio è un "cavaliere" elfo armato di spada e scudo. Nel video ci sono due ulteriori membri del party: un altro cavaliere e una nana ladra. I modelli di entrambi sono però provvisori.

La Darkspawn sta attaccando Weisshaupt, che è piena di radici e Red Lyrium. Alcuni nemici hanno gli occhi rossi, come se fossero stati infusi di quest'ultima. L'obiettivo del party nel filmato è quello di combattere l'esercito Darkspawn per arrivare a una biblioteca. Durante l'azione il party viene anche attaccato da un drago che crea ostacoli lungo il percorso. Comunque riesce a farcela, chiude il portone d'accesso per poi vedersela con il drago stesso in un combattimento diretto. Il video si conclude durante lo scontro.

Da sottolineare che il filmato è senza audio e molti sottotitoli sono semplicemente illeggibili.

Per quanto riguarda le caratteristiche generali, dal filmato si deduce che: