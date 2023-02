Dead Space Remake: come trovare tutte le armi e i potenziamenti

In totale ci sono 9 armi e trovandole tutte otterrete il trofeo/obiettivo "Arsenale completo". Inoltre, fatta eccezione per i moduli di Stasi e Cinesi, potrete trovare e acquistare tre potenziamenti per ognuno degli strumenti di morte a disposizione di Isaac. Ottenendoli tutti guadagnerete anche il trofeo/obiettivo "Costruzione su ordinazione" e soddisferete parte dei requisiti di "Al massimo", che richiede di potenziare al massimo armi ed equipaggiamento.

Come nell'originale, anche nel remake di Dead Space i giocatori potranno fare affidamento su un ricco assortimento di strumenti di morte per poter far fuori i pericolosi e raccapriccianti Necromorfi che infestano la USG Ishimura. Di seguito vi spiegheremo come ottenere tutte le armi e i potenziamenti del gioco.

Come trovare tutte le armi e i potenziamenti

Il Lanciafiamme avrà anche cambiato aspetto, ma rimane comunque l'arma perfetta per chi vuole cuocere a puntino i Necromorfi

La maggior parte delle armi di Dead Space si trovano semplicemente avanzando nell'avventura, mentre per i potenziamenti in diversi casi dovrete setacciare stanze opzionali o fare un po' di backtracking per raggiungere aree in precedenza inaccessibili.

In particolare alcuni potenziamenti si trovano in delle casse con il coperchio arancione che fino alle fasi avanzate dell'avventura non potrete aprire in nessun modo, dato che richiedono l'annullamento generale della sicurezza che si ottiene completando la missione secondaria "Non sei autorizzato". Tenete presente che tutte le armi e potenziamenti sbloccati nel corso della partita saranno trasferiti nella modalità Nuova Partita+.

Lama al Plasma

La Lama al Plasma è la primissima arma che otterrete in Dead Space Remake, nonché la più iconica della serie. La troverete nel Capitolo 1 sopra un banco da lavoro, subito dopo essere scesi con l'ascensore nell'officina di servizio.

Potenziamenti:

Cartucciera - Capitolo 2 - dopo aver fatto saltare in aria la barricata nella stazione di sicurezza dell'Infermeria, entrate nella Clinica e troverete il potenziamento a sinistra, sopra una panchina.

Accumulatore di Calore - Capitolo 3 - potrete acquistarlo dal negozio per 11.000 crediti una volta iniziato il terzo capitolo.

Lame pesanti - Capitolo 8 - nello Spogliatoio Manutenzione, sopra a una panca.

Modulo di Stasi

Anche il Modulo di Stasi si ottiene semplicemente proseguendo nell'avventura. Nello specifico lo troverete durante il Capitolo 1, nel tunnel dei trasporti, davanti a una porta mal funzionante.

Modulo Cinetico

Troverete il Modulo Cinetico all'inizio del Capitolo 2, in bella vista sopra una cassa insanguinata. Questo oggetto permette a Isaac di utilizzare la Cinesi e di spostare alcuni elementi dello scenario e oggetti. Si rivelerà utile anche per ottenere i 12 Frammenti del Marchio e sbloccare il finale segreto di Dead Space Remake.

Fucile a Impulsi

Otterrete il Fucile a Impulsi all'inizio del Capitolo 2. Dopo aver ottenuto il Modulo Cinetico dovrete utilizzarlo per liberare la strada da alcuni ostacoli. Una volta fatto proseguite fino a che non vi imbatterete in un ufficiale della sicurezza della USG Ishimura. Dopo un breve dialogo potrete raccogliere da terra il Fucile a Impulsi.

Potenziamenti:

Autocaricamento cinetico - Capitolo 3 - disponibile presso il negozio per 11.000 crediti.

Caricatore P.C.S.I. - Capitolo 4 - il potenziamento si trova nel deposito dei sistemi elettrici. Per accedere a questa stanza posizionatevi davanti alla finestra rotta e usate la Cinesi per spostare le casse vicino alla porta e per scoprire così un fusibile. Sparategli e potrete entrare nella stanza.

Granate - Capitolo 10 - nell'atrio prendete l'ascensore che porta al Depuratore Acque - Scafo Est. Una volta arrivati, uscite dall'ascensore ed entrate nella stanza immediatamente a destra. Il potenziamento si trova dentro un armadietto che richiede l'annullamento generale della sicurezza.

Squartatore

Durante il Capitolo 3, dopo aver parlato con il capitano Hammond, proseguite verso la sala preparazione e scendente le scale. Troverete lo Squartatore a terra sul pavimento, accanto a un cadavere.

Potenziamenti:

Localizzatore di rimbalzi - Capitolo 3 - acquistabile presso il negozio per 11.000 crediti.

Lanciatore angolare - Capitolo 6 - troverete questo potenziamento sopra il tavolo nell'ufficio di B. Andonov. È la prima stanza a sinistra nell'area di Controllo del Flusso sul tragitto che porta alla Torre Ovest dell'Idroponica.

Lame in fibra di carbonio - Capitolo 10 - usate il tram per raggiungere il Ponte Tecnico e dirigetevi al Centro Macchinari. In quest'area troverete una cassa arancione che richiede l'annullamento generale della sicurezza.

Lanciafiamme Troverete il Lanciafiamme nel Capitolo 3. È in bella vista addosso a un cadavere intrappolato nella massa organica all'inizio del corridoio che porta al deposito di carburante, da cui dovrete passare obbligatoriamente per proseguire nell'avventura.

Potenziamenti:

Idrazina gelificata - Capitolo 3 - acquistabile presso il negozio per 11.500 crediti

Serbatoio di carburante - Capitolo 7 - utilizzate l'interruttore per attivare la gravità zero e una volta fatto fluttuate verso il basso per raggiungere il Locale di Servizio. Per entrare sarà necessaria l'autorizzazione di sicurezza di livello 3. Il potenziamento si trova per terra, davanti uno scaffale.

Ugello ad alta pressione - Capitolo 10 - si trova in una cassa con il coperchio arancione (per aprirla serve l'annullamento generale della sicurezza) situata negli Alloggi Deluxe del personale. Per accedervi dovrete trovare e inserire una batteria nel circuito vicino ai bagni.

Raggio a Contatto

Potrete ottenere il Raggio a Contatto nel Capitolo 4. Si trova nell'Ufficio Registri, una stanza dell'area di amministrazione mineraria a cui potrete accedere solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione di sicurezza di livello 2.

Potenziamenti:

Legame Supersimmetrico - Capitolo 4 - potrete acquistarlo nel negozio per 12.000 crediti dopo aver ottenuto l'arma.

Modulo di diffrazione - Capitolo 10 - usate il tram per dirigervi al Ponte minerario e nella prima stanza usate la Cinesi per spostare le casse e crearvi un passaggio fino al deposito dell'attrezzatura. Il potenziamento si trova dentro un armadietto.

Eliotrone Portatile - Capitolo 10 - usate il tram per raggiungere l'Infermeria. Il potenziamento si trova sopra una scrivania nello Spogliatoio delle Bioprotesi. Per entrare serve l'autorizzazione di sicurezza di livello 3.

Pistola Multiraggio

Troverete la Pistola Multiraggio nell'Infermeria durante il Capitolo 5. Per la precisione si trova nel Magazzino Attrezzature di Emergenza a cui potrete accedere con l'autorizzazione di sicurezza di livello 2. L'arma si trova a terra al centro di un'enorme pozza di sangue.

Potenziamenti:

Condensatore Ionizzato - Capitolo 5 - acquistabile presso il negozio per 11.500 crediti dopo aver ottenuto l'arma.

Laser di precisione - Capitolo 10 - usate il tram per raggiungere il Settore minerario / Ponte tecnico. Una volta a destinazione, uscite dal mezzo da sinistra e avanzate per prendere l'ascensore fino ad arrivare al corridoio che collega l'Idroponica alla stazione del tram. Il potenziamento si trova all'interno di una cassa con il coperchio arancione (richiede l'annullamento generale della sicurezza).

Energizzatore di fotoni - Capitolo 10 - dirigetevi all'Infermeria con il tram. Il potenziamento si trova nel deposito situato tra il laboratorio chimico e il reparto di Criogenia, accessibile con l'autorizzazione di sicurezza di livello 2.

Pistola a Campo di Forza

Potrete ottenere la Pistola a Campo di Forza durante il Capitolo 6, mentre esplorate la Idroponica. L'arma si trova nella Camera di sviluppo ovest, area che visiterete per iniettare l'enzima ai rantolatori. Una volta eliminati i nemici in zona, entrate nella Sala delle Piantine Ovest A e troverete la pistola vicino a un cadavere. Se avete ottenuto anche tutte le altre armi di Dead Space Remake a questo punto sbloccherete il trofeo/obiettivo "Arsenale completo".

Potenziamenti: