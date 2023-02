Hogwarts Legacy è attualmente il gioco più prenotato su PC, PS5 e Xbox Series X|S: lo riporta Forbes, citando ovviamente la popolarità del franchise di Harry Potter come motivo principale di questo grande successo, che probabilmente culminerà nel momento del lancio effettivo.

Come sapete, nel caso dell'atteso tie-in firmato Avalanche Software le ragioni del preorder sono piuttosto chiare, visto che chi lo effettua avrà diritto all'accesso anticipato a Hogwarts Legacy dal 7 febbraio, settantadue ore prima di chi deciderà di fare il proprio acquisto al day one.

La situazione, quando mancano ormai pochi giorni al debutto, vede Hogwarts Legacy in testa alla classifica dei prodotti con gli incassi maggiori su Steam, davanti alle microtransazioni di Counter-Strike: Global Offensive e al pur eccellente remake di Dead Space.

Restando in ambito PC, il tie-in del Wizarding World è primo anche su Epic Games Store, capace di superare non solo il già citato Dead Space ma anche l'ottima offerta sull'acquisto di Borderlands 3, scontato addirittura del 90% e disponibile dunque per soli 7 dollari.

Su Amazon, infine, le edizioni Deluxe e standard sono rispettivamente prima e seconda fra i giochi PS5 più venduti, mentre due Deluxe e la standard occupano interamente il podio della classifica dei titoli di maggior successo per Xbox Series X|S.

Stando alle informazioni di Forbes, le recensioni di Hogwarts Legacy arriveranno il 6 febbraio, un giorno prima rispetto all'apertura dell'accesso anticipato, ma a quel punto le prenotazioni saranno così numerose che il parere della critica non conterà più di tanto e verrà a crearsi una situazione simile a quella di Cyberpunk 2077, con i suoi 13 milioni di copie al lancio nonostante tutto.

Risultati che, a quanto pare, non hanno risentito granché delle polemiche e degli appelli al boicottaggio lanciati dai detrattori dell'autrice J.K. Rowling (qui il suo caso spiegato bene): semplicemente gli appassionati si sono trovati di fronte a quella che sembra un'ottima trasposizione del loro mondo preferito e hanno deciso di premiare il progetto.