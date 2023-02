Monster Hunter Rise, le vendite superano quota 12 milioni di copie

Le vendite di Monster Hunter Rise hanno superato i 12 milioni di copie sommando le unità retail e quelle digitali: un aumento di circa 300.000 pezzi rispetto al 31 dicembre 2022, dovuto anche e soprattutto al lancio del gioco su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One avvenuto lo scorso 20 gennaio.

Accolte con ottimi voti, le versioni PlayStation e Xbox di Monster Hunter Rise sono dunque state protagoniste di un ottimo debutto, se consideriamo che il grosso di questi risultati è probabilmente legato ai primi giorni del loro arrivo sul mercato.

Per celebrare l'ottima notizia, Capcom ha pubblicato sui social un artwork inedito di Monster Hunter Rise: potete vederlo nel tweet che abbiamo riportato qui sotto.

"Monster Hunter Rise ha ora venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, e non ce l'avremmo mai fatta senza di voi, i nostri straordinari Cacciatori!", ha scritto la casa di Osaka. "Grazie mille per l'incredibile supporto e la passione: sappiamo che Kamura è al sicuro nelle vostre mani!"

Avete letto la nostra recensione di Monster Hunter Rise?