My Hero Academia, il cosplay di Himiko Toga da Saamin è coloratissimo

Himiko Toga è protagonista del coloratissimo cosplay che la modella giapponese Saamin ha voluto dedicare a My Hero Academia: costume, parrucca, makeup e accessori sono tutti al posto giusto, e lo scatto è davvero simpatico.

Una dei principali "cattivi" nella Saga del Ritiro nei Boschi, Himiko è una combattente all'apparenza carina e innocente, ma completamente fuori di testa. La sua abilità speciale è legata al sangue: quando riesce ad assaggiare quello di un'altra persona, può assumere il suo aspetto e le sue capacità.

In ambito videoludico abbiamo visto Himiko in azione nell'ampio roster di My Hero One's Justice 2 (qui la recensione), il brawler prodotto da Bandai Namco e sviluppato da Byking Studios.

