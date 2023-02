Meta: la divisione VR ha perso 14 miliardi di dollari nel 2022

Meta ha diramato i suoi risultati finanziari ufficiali dei dodici mesi del 2022, che mostrano le ennesime enormi perdite della divisione VR. Pensate che ha bruciato ben 14 miliardi di dollari.

In generale, per l'intero 2022 i ricavi della compagnia sono stati di 116 miliardi di dollari, ossia l'1% in meno rispetto all'anno precedente. Gli utili netti sono stati di 23 miliardi di dollari, con un calo del 41% anno su anno.

Considerando solo il Q4, i ricavi sono stati di 32 miliardi di dollari (-3% anno su anno), mentre gli utili netti sono stati di 4,6 miliardi di dollari (-54% anno su anno).

Parlando della sola Reality Labs, che si occupa di realtà virtuale, i ricavi del 2022 sono stati di 2,1 miliardi di dollari (-5% anno su anno), mentre quelli del Q4 sono stati di 727 milioni di dollari (-17% anno su anno). La perdita d'esercizio è stata ingentissima, visto che si parla di 14 miliardi di dollari nel corso dell'intero anno (13,7 miliardi, per essere più precisi), cifra di fatto superiore a quella del 2021, quando furono bruciati 10,1 miliardi di dollari.

A ottobre 2022 Meta ha lanciato il visore Meta Quest Pro.

Nel corso dell'anno gli utenti attivi mensili di Facebook sono cresciuti del 2% rispetto all'anno precedente, con quelli giornalieri aumentati del 4%. Ogni giorno gli utenti attivi su Facebook sono due miliardi.

Le previsioni del resoconto per il Q1 2023 parlano di ricavi oscillanti tra i 26 e i 29 miliardi di dollari.