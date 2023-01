Dead Space Remake: come sbloccare il finale segreto

In questa guida di Dead Space Remake vi spiegheremo come sbloccare il finale segreto e nell'ultima sezione dell'articolo vi sveleremo anche cosa mostra, nel caso in cui non abbiate voglia di barcamenarvi con le condizioni necessarie per vederlo. Chiaramente per tutti gli altri il consiglio è di saltare a piè pari gli ultimi paragrafi se non volete incappare in spoiler che potrebbero rovinarvi la sorpresa.

I requisiti per sbloccare il finale alternativo

Il primo requisito per poter vedere il finale segreto fondamentalmente è quello di finire due volte il remake di Dead Space, dato che è possibile visualizzarlo solo completando una Nuova Partita+, che si sblocca terminando il gioco una volta.

La buona notizia è che potrete accedere a questa modalità arrivando ai titoli di coda a qualsiasi livello di difficoltà. Inoltre, se in media la prima partita si può completare tra le 10 e le 15 ore di gioco, a seconda dei vostri ritmi e quanto vi cimenterete nell'esplorazione, la seconda richiede chiaramente meno tempo visto che saprete già cosa fare e come affrontare la minaccia dei Necromorfi. Tenete presente che nella Nuova Partita+ inizierete il gioco anche con tutte le armi, oggetti, crediti e i potenziamenti sbloccati nella partita precedente e accedere anche a un'armatura più forte per Isaac. Di contro dovrete vedervela con una nuova variante di Necromorfi più coriacea.

Il secondo requisito per sbloccare il finale segreto è quello di trovare e collezionare nel corso della Nuova Partita+ ogni singolo Frammento del Marchio, un collezionabile presente solo in questa modalità. Sono dei manufatti alieni e si presentano come degli oggetti allungati con la punta luminosa. In totale sono 12 e ce n'è uno in ogni capitolo, tranne il Capitolo 5 e 10 dove se ne trovano due, mentre nel Capitolo 9 e 12 non ne appaiono di nuovi.

Alcuni frammenti sono semplici da individuare, altri sono ben nascosti, quindi di seguito trovate le indicazioni necessarie per trovarli tutti. Tenete presente che nel malaugurato caso ve ne sfuggiste uno prima di completare il gioco, i Frammenti del Marchio raccolti verranno conservati in un'eventuale terza partita, il che significa che a quel punto dovrete trovare solo quelli che mancano nella vostra collezione.

Raccogliere tutti e dodici Frammenti del Marchio di per sé non basta per sbloccare il finale segreto: una volta recuperati dovrete recarvi nella stanza del capitano B. Mathius, situata al terzo piano delle negli Alloggi Esecutivi del Ponte Equipaggio (sulla mappa è contrassegnata come l'area del tenente comandate V. Holt), e posizionarli sul tavolo. Potete depositarli volta per volta o tutti insieme, non c'è alcuna differenza. Soddisfatto questo requisito, vi basterà completare il gioco normalmente per sbloccare una sequenza finale alternativa.