Forspoken: la prossima patch migliorerà grafica, performance e tanto altro, dice Luminous

Il team Luminous Production ha intenzione di migliorare diversi aspetti di Forspoken con la prossima patch, che dovrebbe intervenire su grafica, performance e vari elementi del gameplay in modo da rendere il gioco sempre migliore.

In un recente messaggio affidato a Twitter, Takeshi Aramaki ha riferito che il team è sempre concentrato sul gioco e impegnato per cercare di rendere Forspoken un'esperienza migliore rispetto al lancio. Per questo motivo, la prossima patch porterà con sé miglioramenti a "performance, grafica, giocabilità e altri aggiornamenti generali e aggiustamenti ai contenuti del gioco".

Luminous, insomma, non ha ancora finito i lavori sul gioco, puntando a migliorarlo ulteriormente: "Siamo impegnati nel rendere Forspoken l'esperienza più godibile possibile e provvederemo a comunicare dettagli sulla tempistica di rilascio della prossima patch il prima possibile".

Forspoken ha già ottenuto l'update 1.03 proprio in questi giorni, ma questo fa parte di un percorso più lungo previsto dagli sviluppatori e da Square Enix come supporto al gioco. D'altra parte, come abbiamo visto, i voti delle recensioni internazionali sono poco sopra la sufficienza, mentre il gioco ha ottenuto tante recensioni negative su Steam per la scarsa ottimizzazione, e su quest'ultimo aspetto gli sviluppatori possono ancora risolvere molte cose.