MarioGPT genera livelli di Super Mario Bros. partendo da prompt testuali

MarioGPT è un modello GPT2 creato da dei ricercatori danesi che realizza livelli di Super Mario Bros. partendo da dei prompt testuali. Pubblicato online su GitHub ha subito mostrato grandi potenzialità ma anche qualche problema.

MarioGPT è stato realizzato dai ricercatori dell'IT University di Copenhagen e viene descritto come il primo in grado di trasformare il testo in livelli. Il suo funzionamento viene ampiamente descritto in una relazione pubblicata online. Sostanzialmente l'intelligenza artificiale è stata addestrata con Super Mario Bros. e The Lost Levels a generare livelli tile-based da un prompt testuale. Come viene fatto notare, MarioGPT è il primo modello a usare una IA generativa e a non assemblare i livelli da tileset precreati.

Esempi di livelli realizzati da MarioGPT

Nintendo non ha ancora reagito a MarioGPT, ma si spera che almeno in questo caso lasci correre, visto che si tratta di una novità tecnologica di assoluto rilievo, oltre che davvero interessante.

Come negli esempi visibili nell'immagine riportata, in cui potete leggere anche i prompt usati, MarioGPT riesce a realizzare livelli in modo abbastanza preciso, anche se ancora commette qualche errore (l'esempio F è un caso di errore). Di seguito potete vedere anche un esempio in video di un livello generato da MarioGPT.

Siamo ancora lontani dai risultati ottenuti da un game designer come Shigeru Miyamoto, ma indubbiamente il passo in avanti è enorme.