Returnal su PC è disponibile da oggi: trailer con le citazioni della stampa

Returnal è disponibile da oggi in versione PC, come ci ricorda anche Sony attraverso il trailer con le citazioni della stampa, sebbene queste sembra siano prese soprattutto dalle recensioni della versione PS5.

Come era stato riferito già il mese scorso, Returnal è giunto oggi, 15 febbraio 2023, anche su PC dopo essere stato lanciato l'anno scorso su PS5 in esclusiva.

Il trailer con le citazioni della stampa saluta il nuovo lancio del particolare sparatutto con elementi roguelike di Hosemarque mostrando qualcosa del gioco e di come è stato accolto molto calorosamente dalle testate specializzate.

Per conoscere meglio il port in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Returnal su PC, pubblicata proprio in questi minuti. Nell'articolo, Tommaso Pugliese conferma sostanzialmente l'ottima valutazione assegnata anche alla versione PS5, con alcuni approfondimenti specifici per quanto riguarda la versione PC.

Sull'ottima base rappresentata da gameplay e realizzazione tecnica originali, la versione PC di Returnal aggiunge anche nuove funzionalità e contenuti che sono arrivati dopo il lancio sulla console, oltre alla possibilità di raggiungere una qualità grafica superiore grazie alla maggiore potenzialità dell'hardware PC.

A tutto questo si aggiunge anche un'ampia serie di strumenti e opzioni posti nelle mani dei giocatori, che rendono Returnal estremamente scalabile e dunque giocabile senza troppi problemi su un'ampia gamma di configurazioni diverse, grazie a una buona ottimizzazione generale.