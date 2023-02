Returnal, voti ottimi dalla critica anche per la versione PC

La versione PC di Returnal sta ricevendo voti ottimi da parte della critica, in linea con quelli ricevuti dalla versione PS5. Stando a quanto si può leggere si tratta di un ottimo port, realizzato con grande professionalità e competenza. Vediamo l'elenco dei voti:

Multiplayer.it - 85

GameSpew - 100

GamersRD - 100

God is a Geek - 95

Metro GameCentral - 90

Hobby Consolas - 89

GamingTrend - 85

Vgames - 85

Vandal - 82

CGMagazine - 80

SECTOR.sk - 75

PC Gamer - 74

Dexerto - 60

I voti sono generalmente molto alti. Da notare che il 60 dato da Dexerto sembra molto concentrato sui problemi del gioco su Steam Deck, dove l'esperienza risulta debole per via delle limitazioni grafiche.

In linea di massima quasi tutte le recensioni parlano di una versione graficamente migliore e meglio ottimizzata di quella PS5.

Nella nostra recensione abbiamo scritto:

Returnal si presenta come un'esperienza sparatutto di stampo roguelike assolutamente affascinante e convincente anche su PC, grazie alla presenza di tutte le funzionalità aggiunte in corso d'opera su PS5, di un'effettistica più pompata sul piano visivo ma anche e soprattutto di un ampio ventaglio di regolazioni (con tanto di benchmark interno per testarle di volta in volta) che consentono di scalare il gioco su svariate configurazioni, nei limiti del possibile, e trovare il compromesso migliore per affrontare le letali insidie di Atropo senza morire a causa di un improvviso calo di frame rate.