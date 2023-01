Returnal su PC: data d'uscita e caratteristiche annunciate in un trailer da Sony

Returnal ha finalmente una data d'uscita precisa per quanto riguarda la nuova versione PC, fissata per il 15 febbraio 2023 e annunciata oggi con un trailer da parte di Sony PlayStation che illustra anche le caratteristiche di questa nuova edizione.

Avevamo già visto il periodo d'uscita annunciato nel corso dei The Game Awards 2022, ma in questo caso abbiamo una data precisa su Returnal in versione PC, che peraltro avrà delle caratteristiche peculiari anche rispetto a quanto visto su PS5, grazie al lavoro effettuato da Housemarque in collaborazione con Climax Studios.

Già in precedenza, Returnal sfruttava il ray tracing per la gestione delle ombre nel gioco, ma in questo caso a questo si aggiungono anche i riflessi, gestiti attraverso tale tecnologia grafica per quanto riguarda la versione PC.

A questo si aggiunge anche il supporto a Nvidia DLSS e AMD FSR, consentendo in questo modo di poter migliorare le performance pur mantenendo una qualità grafica ottimale sfruttando le tecnologie potenziate dall'intelligenza artificiale attraverso le GPU di entrambe le compagnie.

Tra le altre caratteristiche esclusive della versione PC troviamo poi i nuovi formati per widescreen come i 21:9 Ultrawide e i 32:9 Super Ultrawide, che probabilmente si assoceranno particolarmente bene al particolare stile grafico e alla messa in scena caratteristica di Returnal. Dal punto di vista sonoro, anche questa versione sfrutta l'audio 3D ma in questo caso attraverso Dolby Atmos, oltre alle impostazioni per 5.1 e 7.1 surround, il tutto gestito attraverso il ray tracing audio.

Oltre al supporto per mouse e tastiera, Returnal su PC sfrutta comunque il pieno supporto del DualSense su piattaforma Windows, con feedback aptico e grilletti adattivi. Il tutto, dunque, in arrivo il 15 febbraio 2023.