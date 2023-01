Returnal: requisiti di sistema della versione PC annunciati

Annunciati i requisiti di sistema della versione PC di Returnal, distribuiti su cinque fasce distinte, catalogate per risoluzione e framerate. I minimi sono abbastanza abbordabili, visto che si parla di in Intel Core i5-6400 con 4 core a 2.7GHz o di un AMD Ryzen 5 1500X con 4 core a 3.5GHz come CPU e di una NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB di VRAM o di una AMD Radeon RX 580 con 8 GB di VRAM per quanto riguarda la scheda video, il tutto condito con 16GB di RAM.

Certo, così si giocherà bene a 720p, mentre se si vogliono raggiungere i 1080p e i 4K le cose si fanno più complicate e si arriva fino a una GeForce RTX 3080 come GPU.

Requisiti minimi - 720p a 60fps, impostazioni grafiche "Low"

OS: Windows 10 64-bit+

CPU: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Memoria: 16 GB RAM DDR 4

Archivio: 60 GB di spazio libero

Nota: raccomandato l'uso di un SSD

Requisiti medi- 1080p a 60fps, impostazioni grafiche "Medium"

OS: Windows 10 64-bit+

CPU: Intel Core i5-8400(6 core 2.8GHz) AMD Ryzen 5 2600X (6 core 3.4GHz)

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)

Memoria: 16 GB RAM DDR 4

Archivio: 60 GB di spazio libero

SSD

Requisiti raccomandati - 1080p a 60 fps, impostazioni grafiche "High"

OS: Windows 10 64-bit+

CPU: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

GPU: NVIDIA RTX 2070 (8 GB) AMD RX 6700 (10 GB)

Memoria: 16 GB RAM DDR 4

Archivio: 60 GB di spazio libero

SSD

Requisiti epici- 4K a 60 fps, impostazioni grafiche "Epic"

OS: Windows 10 64-bit+

CPU: Intel i7-9700k (8 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 3700X (8 core 3.6 GHz)

GPU: NVIDIA RTX 3080 (10 GB) AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

Memoria: 32 GB RAM DDR 4

Archivio: 60 GB di spazio libero

SSD

Requisiti per il ray tracing - 4K a 60 fps, impostazioni grafiche "Epic"

OS: Windows 10 64-bit+

CPU: Intel i9-11900k (8 core 3.5 GHz) AMD Ryzen 9 5900X (12 core 3.7 GHz)

GPU: NVIDIA RTX 3080 (12 GB) AMD Radeon RX 6950 XT (16 GB)

Memoria: 32 GB RAM DDR 4

Archivio: 60 GB di spazio libero

SSD

Leggiamo le feature esclusive della versione PC:

Include il supporto per i trofei e un tracciatore di progressi di gioco. Sono stati aggiunti anche cinque preset grafici, oltre alle metriche delle prestazioni del gioco fra cui: un indicatore di FPS, uno dell'utilizzo di CPU e GPU e un tracciatore di latenza. Tuffatevi in un'esperienza visiva emozionante

Le visualizzazioni 16:10, Ultrawide (21:9) e Super Ultrawide (32:9) forniscono un campo visivo allargato di Atropos. I panorami estesi aggiungo opzioni per i filmati e l'interfaccia utente. Tutto in 4K.1 Su PC di fascia superiore, immergetevi ulteriormente nel gioco grazie a riflessi e ombre in ray-tracing, che aggiungono un nuovo livello di opzioni d'illuminazione. Il tutto personalizzabile grazie a cursori. Sono anche disponibili tecnologie per il miglioramento delle prestazioni come NVIDIA's DLSS, NVIDIA NIS e FSR2 di AMD.

Contestualmente ai requisiti di sistema, Sony ha annunciato anche la data d'uscita ufficiale della versione PC di Returnal: il 15 febbraio 2023.