Offerte Amazon: Bravely Default II per Switch in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia Switch di Bravely Default II. Lo sconto segnalato è del 15% rispetto al prezzo precedente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente indicato da Amazon è 35.16€, mentre il prezzo medio degli ultimi 90 giorni è di 41€ circa. Ciò che conta, è che il gioco è ora al prezzo minimo storico per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Claytechworks, con quello che potremmo definire un vero e proprio soft reboot, ha ricalcato la formula di Bravely Default e il sequel Bravely Second, che a loro volta erano ispirati ai capolavori del passato di Square Enix. Il risultato non può che essere derivativo, ma si appoggia a un sistema a classi straordinariamente curato che è il fulcro di tutto il gioco, anche più di una narrativa senza infamia né lode che si fa seguire ma che non riesce a imporsi come avremmo desiderato. Pur con le sue spigolosità, Bravely Default II è una piccola gemma nel sempre più ricco catalogo JRPG di Nintendo Switch, e lo consigliamo spassionatamente a chi ama il genere o ha apprezzato i due titoli usciti su Nintendo 3DS."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Bravely Default II

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.