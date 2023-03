MetaHuman, un video mostra la tecnologia Animator allo State of Unreal 2023

Animator, la nuova tecnologia di animazione della piattaforma MetaHuman su Unreal Engine 5, è stata presentata allo State of Unreal 2023, e qui sotto potete vedere il video di una dimostrazione a cui ha preso parte Melina Juergens, il volto di Senua.

Parliamo infatti degli stessi strumenti utilizzati da Ninja Theory per realizzare l'incredibile teaser trailer di Senua's Saga: Hellblade 2, che Epic mette fondamentalmente a disposizione di chiunque adotti l'ultima versione del suo motore grafico.

Nel filmato, la Juergens viene catturata durante una breve interpretazione tramite un semplice telefono, il suo volto scansionato e nel giro di pochi minuti riprodotto in formato digitale. Solo questa operazione di conversione così fedele, precisa e veloce basterebbe a dimostrare le capacità di Animator, ma non è finita qui.

Una volta creata una "intelaiatura", infatti, è possibile utilizzare la medesima performance applicandovi volti differenti, anche con stili molto distanti, ad esempio un approccio cartoonesco come si vede appunto nel video.

Insomma, le potenzialità di questa tecnologia sono enormi, a maggior ragione alla luce di questa semplificazione, che non richiede l'impiego di strumenti avanzati come quelli che solitamente vediamo all'interno delle sale per il performance capture.