Resident Evil 4: la recensione della versione PC dell'horror di Capcom

Di storia, gameplay e novità strutturali, infatti, abbiamo già parlato in modo approfondito nella recensione console redatta da Aligi Comandini. In questa sede, invece, ci concentriamo sulle opzioni grafiche della versione PC, sul frame rate e, più in generale, sulla qualità dell'esperienza con un PC di fascia molto alta, per quanto non di ultima generazione. Ma la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti del desktop Lenovo Legion T7 che abbiamo ricevuto proprio in occasione di questa review, non è troppo distante in potenza bruta da una RTX 4070 Ti e ci dà quindi modo di vedere come gira su una soluzione di fascia alta, ma non top di gamma un titolo che in questa riedizione si è radicalmente trasformato dal punto di vista tecnico, sfoggiando anche riflessi in ray tracing.

Accolto con scetticismo nell'ormai lontano 2005, Resident Evil 4 ha rappresentato un cambio di passo per la serie, virando verso quella componente action che ha scatenato timori e critiche da parte degli appassionati dei survival horror nudi e crudi. Col passare degli anni, però, le cose sono cambiate quando il titolo è arrivato effettivamente su GameCube. L'azione spesso smodata del quarto capitolo della celebre serie Capcom non ha ammaliato proprio tutti, ma giocabilità, design e comparto tecnico hanno convinto milioni di giocatori a comprarlo e le cose sono andate avanti tra conversioni, remaster in alta definizione e ora con un vero e proprio remake per PS5, Xbox Series X|S e PC. Quest'ultima versione è la protagonista della nostra recensione di Resident Evil 4 per PC , incentrata prevalentemente sugli aspetti tecnici di questa conversione.

Il remake di un cult Inatteso

La qualità di Resident Evil 4 è evidente anche nelle scene di intermezzo che possono essere impostate in risoluzione 4K

Con l'arrivo nel 2005 di Resident Evil 4, nella serie Capcom non è stato solo il ritmo di gioco a cambiare. L'asfalto di Raccoon City ha lasciato il posto alla rurale El Pueblo, un paese piccolo ma pieno di segreti, baie, capanni, radure e caverne, tutto per la prima volta interamente in tre dimensioni. Ed ecco che è diventata possibile una visuale alle spalle del protagonista, spina dorsale del gameplay di un gioco d'azione tridimensionale ben più concitato dei predecessori, seppur fedele alla serie per impronta, avanzamento e spirito. Ma le orde di nemici, le risorse in abbondanza, il corpo a corpo e le fughe a rotta di collo hanno cambiato in modo importante il ritmo dell'esperienza e questo ha scatenato, almeno sulle prime, le lamentele dei puristi.

Le lamentele che hanno anticipato l'uscita di Resident Evil 4, l'ultimo firmato da Shinji Mikami, si sono poi trasformate in profezie con il capitolo successivo, estremamente divertente come gioco d'azione eppure per molti troppo lontano dallo spirito originale della serie. Ma è indubbio come il quarto episodio abbia avuto una grossa influenza sull'evoluzione del genere survival horror, stampandosi nella memoria dei giocatori anche grazie a un lavoro di design magistrale e ulteriormente valorizzato da un comparto tecnico per l'epoca eccellente. Ma quando si parla di tecnologia il tempo è implacabile e il suo impietoso scorrere si è visto con una HD Remaster abbastanza deludente, ed è per questo motivo che abbiamo guardato con grande ottimismo al remake fin dal suo annuncio. Un titolo ricostruito, rivisto e migliorato in ogni aspetto sulla scia di quanto fatto da Capcom con i primo due capitoli della serie.

La ristrutturazione di Resident Evil 4 passa anche per le animazioni e la modellazione dell'ambiente

Basato sul versatile RE Engine, Resident Evil 4 è rimasto fedele all'originale, un titolo per molti versi già moderno, ma è passato attraverso una trasformazione radicale nella veste grafica, un lavoro di rifinitura delle meccaniche che include la quasi totale eliminazione dei QTE, una revisione della storia ora più coesa e matura, l'introduzione di nuove zone, l'aggiunta di nuovi combattimenti e l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione come il ray tracing, la tecnica per la simulazione fisica di luci e rifrazioni che al momento gode della maggiore attenzione, seppur non sempre in chiave positiva. Qualcuno infatti temeva un'implementazione frettolosa e utile solo per castrare le prestazioni, nonostante possa essere ovviamente disattivata. Ma la demo PC ci ha già rassicurato per quanto riguarda il peso dell'illuminazione, spaventandoci però da un altro punto di vista.

Capcom deve aver commesso qualche errore di troppo con la demo di Resident Evil 4, azzeccata in quanto a contenuti ma flagellata da crash improvvisi, dallo stuttering tipico di parecchie conversioni su PC di titoli nipponici e persino da un supporto non ottimale per mouse e tastiera. Partiamo quindi da qui e lo facciamo con una buona notizia. Tutto, almeno sulla nostra configurazione, nel gioco finale funziona sufficientemente bene da non porre alcun ostacolo a quella che è un'ottima esperienza di gioco. Le opzioni per l'assegnazione dei comandi della tastiera, così come quelle per tarare la sensibilità di mira e visuale con il mouse, ci sono tutte e funzionano senza problemi.

I dettagli cruenti di Resident Evil 4 al massimo dello splendore

Non c'è nulla, in sostanza, che ci trattenga dal passare a parlare degli aspetti prettamente tecnici della versione PC, in verità non troppo dissimili da quelli per console. La differenza, come di consueto, riguarda le opzioni che consentono di ritoccare quasi ogni aspetto della grafica, con la gradita presenza di immagini comparative che mostrano i cambiamenti effettivi determinati dalle varie impostazioni per la resa visiva del gioco. Inoltre è possibile cambiare le impostazioni del ray tracing e quelle dell'FSR grazie a svariati settaggi. Capcom non si è limitata, infatti, a implementare l'FSR in versione 2, quella di riferimento in attesa dell'FSR 3, ma ha incluso l'FSR 1, più limitato dal punto di vista della qualità visiva ma per questo capace di restituire prestazioni più elevate.