Elden Ring e The Elder Scrolls V: Skyrim, modder lavora per aggiungere DLSS 3 ai due giochi

PureDark, il modder dietro alle mod DLSS/XeSS/FSR per Resident Evil 2 Remake, The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4 sta sviluppando delle mod per aggiungere DLSS 3 a Skyrim ed Elden Ring.

Sì, avete capito bene. Pare che sia possibile realizzare delle cosidette DLSS 3 Frame Generation Mod per giochi senza il supporto nativo per DLSS o FSR. Inoltre queste dovrebbero essere le prime mod DLSS 3 in assoluto.

Si tratta di una grossa notizia per la scena dei modder e per gli appassionati di tecnologia, perché in caso di successo, DLSS 3 potrebbe iniziare ad apparire in diversi altri titoli, in particolare quelli con qualche problema di ottimizzazione. La fonte cita The Last of Us Parte I, Hogwarts Legacy e Crysis Remastered come esempi, ma ce ne sarebbero tanti altri da fare.

Allo stato attuale, la mod DLSS 3 per Elden Ring sembra essere già funzionante, anche se ha ancora qualche problema di qualità dell'immagine. PureDark vuole risolverli però tutti prima di lanciarla. Quindi passerà a inserire DLSS 3 in Skyrim, per la gioia degli appassionati del gioco di ruolo di Bethesda.

Nemmeno a dirlo, la mod funziona solo con le schede della serie 40 di NVIDIA, quindi dalla GeForce RTX 4070 in su. Quindi, se avete delle schede NVIDIA di serie precedenti, o di altri produttori hardware, non potrete usare DLSS 3, mod o meno.