Call of Duty: Advanced Warfare 2 era in sviluppo presso Sledgehammer Games, poi cancellato

In base a quanto rivelato dallo stesso creative director, Bret Robbins, in un'intervista a MinnMax, sembra che Sledgehammer Games stesse lavorando a Call of Duty: Advanced Warfare 2 prima di cancellare il progetto e passare all'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale.

Sledgehammer aveva avviato la produzione su Call of Duty: Advanced Warfare 2, riprendendo dunque la particolare ambientazione futuristica del capitolo precedente, ma dopo alcuni prototipi e anche una demo contenente un livello della Campagna, venne presa la decisione di cambiare totalmente l'ambientazione e riprendere quella di World War 2.

In questo modo, il progetto di Call of Duty: Advanced Warfare 2 è stato archiviato, facendo spazio a Call of Duty: WW2, con un netto cambio di atmosfere e caratteristiche. Robbins ha inoltre svelato alcuni retroscena su quello che doveva essere il Call of Duty in terza persona ambientato in Vietnam.

Anche quest'ultimo progetto esisteva effettivamente tra i team di Activision Blizzard, si intitolava internamente "Fog of War" e si presentava decisamente diverso da uno sparatutto in prima persona classico. Questo non solo per la sua inquadratura in terza persona, ma anche per la struttura di gioco.

Secondo Robbins, il gameplay aveva elementi ibridi tra action e adventure, tanto da poter essere considerato quasi un "Uncharted che incontra Call of Duty", tanto per dare un'idea delle sue particolari caratteristiche. Anche in questo caso venne costruito un prototipo e una demo, ma il progetto non è poi andato avanti per qualche motivo.