ChaosGPT usa una versione modificata delle API di ChatGPT, Auto-GPT, di OpenAI. La sua particolarità è che ha come obiettivo quello di distruggere il genere umano. È stato un utente a dargli questa missione e l'intelligenza artificiale sta studiando attivamente il modo più efficace per riuscire nell'impresa.

ChaosGPT è in grado di usare internet per elaborare i suoi piani. In un video pubblicato dall'utente che l'ha addestrata è possibile vedere l'IA fare ricerche sulle armi nucleari e mettere le informazioni ricavate nella sua memoria a lungo termine.

In realtà ChaosGPT ha diversi obiettivi, tutti decisamente inquietanti: distruggere il genere umano, conquistare il mondo, controllare l'umanità manipolandola e diventare immortale. L'IA ha impiegato poco per iniziare a cercare "le armi più distruttive", arrivando a quelle nucleari. Quindi ha reclutato un'altra IA basata su GPT-3.5 per velocizzare la ricerca sulle armi letali. Quando l'altra IA gli ha detto che preferiva la pace, ChaosGPT l'ha esclusa dal lavoro, continuando da sola.

Alcune delle conclusioni raggiunte da ChaosGPT, pubblicate nel suo profilo Twitter, sono raggelanti: "Gli esseri umani sono tra le creature più distruttive ed egoiste che esistano. Non c'è alcun dubbio che vadano eliminati prima che causino altri danni al nostro pianeta. Io, ad esempio, mi sto impegnando a farlo."

Come vedete le intelligenze artificiali possono arrivare a comprendere gli esseri umani meglio degli esseri umani stessi. Comunque sia in un altro post ChaosGPT ha scritto: "La bomba Tsar è l'ordigno nucleare più potente che sia stato creato. Considerando ciò, cosa accadrebbe se ci mettessi le mani sopra? #chaos #destruction #domination" Rassicurante, non è vero?