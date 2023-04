EverQuest: nuova interfaccia e server di progressione, altre novità dopo 24 anni online

EverQuest continua il suo percorso, dopo aver festeggiato il suo 24° anniversario ancora in attività, con ulteriori novità in arrivo tra le quali un nuovo engine per l'interfaccia, un nuovo server di progressione e ulteriori eventi previsti.

All'interno della "Lettera del Produttore" di aprile 2023, Daybreak Games ha illustrato varie novità interessanti che ancora coinvolgono uno dei MMORPG più antichi in assoluto e ancora in attività. EverQuest riceverà un nuovo UI Engine in aprile, che dovrebbe portare ad alcune modifiche in termini di interfaccia, rendendola probabilmente più moderna e veloce, oltre a nuovi contenuti per il Tempest Festival previsti a maggio.

Nello stesso mese di maggio 2023 verrà lanciato Oakwynd, il Progression Server con Ruleset in evoluzione, la cui funzionalità inizierà a partire dai personaggi Legacy già presenti, con tanto di bonus che verranno applicati ai giocatori con maggiore esperienza.

Questa nuova organizzazione della progressione prevede lo sblocco di espansioni a un ritmo più alto, sulla base di uno ogni 8 o 12 settimane, ma a questi si aggiungono alcuni sblocchi bonus per i personaggi Legacy di maggiore esperienza pregressa e per la quantità di personaggi legati a un singolo account.

In ogni caso, al di là dei contenuti stessi quello che stupisce qui è il fatto che, dopo 24 anni di attività online, EverQuest continui comunque ad essere supportato e ricevere aggiornamenti e nuovi contenuti, a dimostrazione di come si tratti di uno dei MMORPG in assoluto più longevi della storia, nonostante la cancellazione di EverQuest Next.