Dragon Quest XII: The Flames of Fate, logo aggiornato, notizie in arrivo?

Nelle scorse ore Square Enix ha aggiornato il logo di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, facendo ipotizzare a molti l'arrivo di qualche novità nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Il nuovo logo è stato trovato sul sito ufficiale di Square Enix, nella sezione degli annunci lavorativi. Pur essendo simile al vecchio, ha delle differenze sostanziali.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il vecchio logo

Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il nuovo logo

Intanto, come possiamo vedere, il "XII" dietro la scritta Dragon Quest è molto più luminoso e forte rispetto al vecchio logo. La forma è la stessa, ma l'impatto è decisamente più acceso, aiutato anche dalla nuova illuminazione della scritta, che produce un maggiore risalto nei contorni e un'ombreggiatura completamente diversa: nel vecchio logo la luce proveniva dall'alto, mentre in questo dal basso.

Naturalmente le modifiche al logo potrebbe non significare moltissimo, ma è indubbio che gli appassionati bramino notizie. Dopo l'annuncio di Dragon Quest XII: The Flames of Fate di maggio 2021, Square Enix non ha dato più informazioni sul gioco, di cui per ora non si è visto praticamente nulla. Si sa soltanto che userà l'Unreal Engine 5 e che la storia era già pronta due anni fa. Insomma, non ci dispiacerebbe saperne di più.