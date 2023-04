Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di aprile 2023 per gli abbonati

Una panoramica sui giochi gratis messi a disposizione ad aprile 2023 nei Games with Gold per gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Proseguiamo nell'annata dei Games with Gold con la nuova mandata di aprile 2023, che presenta altri due giochi da aggiungere al catalogo, scelti come da tradizione attraverso disegni imperscrutabili da Microsoft. Abbandonata ormai da tempo l'iniziativa dei quattro giochi, sembra che anche la proposta dei tre titoli fosse semplicemente un'eccezione di marzo, perché per questo mese si torna al normale standard della coppia di giochi e niente più. Tutto questo salvo eventuali variazioni regionali che, data la natura region free delle console, possono trasformarsi in aggiunte a sorpresa per tutti, come successo il mese scorso. Insomma, sembra proprio che la norma acquisita sia ormai la coppia di giochi a distanza di due settimane uno dall'altro, ma magari non sono da escludere eventuali variazioni occasionali. Anche questo mese abbiamo a che fare con giochi non propriamente celebri, ma che, anche per questo motivo, possono risultare particolarmente interessanti. Abbiamo visto come i Games with Gold vadano presi con filosofia: abbandonata l'idea di trovarci dentro giochi attesi da grandi fette di pubblico, bisogna vederli soprattutto come un modo per scoprire titoli meno noti, che possono comunque riservare delle ottime sorprese. In questo senso, le proposte possono essere anche affascinanti e i due titoli di questo mese hanno sicuramente caratteristiche positive da scoprire. Vediamo dunque di cosa si tratta.

Out of Space: Couch Edition - Dall'1 al 30 aprile Out of Space: Couch Edition ci pone alla gestione di una casa/base spaziale Uno strategico che contiene elementi multiplayer ambientato nello spazio: le premesse sono indubbiamente interessanti ed è per questo che Out of Space: Couch Edition potrebbe rivelarsi una sorpresa interessante. Impostato in buona parte sulla modalità co-op multiplayer, il gioco ci mette alle prese con diversi inconvenienti del viaggio spaziale, da risolvere collaborando con i "coinquilini" cosmonauti. Si tratta di generare risorse, occuparsi di letali invasioni aliene, migliorare i dispositivi e costruire e gestire una vera e propria casa spaziale sostenibile. Ad ogni partita ci ritroviamo ad agire all'interno di una "casa-astronave" che viene generata in maniera procedurale, richiedendo la migliore progettazione possibile e un gran lavoro di squadra per risultare pulita e confortevole. Lo scopo del gioco è dunque garantire una vita piacevole e cooperativa tra gli inquilini della base spaziale, sia in singolo che in multiplayer cooperativo. Ovviamente quest'ultima è la modalità principe per apprezzare al massimo la particolare struttura offerta da questo gestionale, che è tipicamente incentrato sul divertimento multiplayer in presenza. Il massimo potenziale si raggiunge infatti nel cercare di cooperare con gli altri coinquilini spaziali nell'esplorare e generare risorse, riciclare spazzatura, comprare nuove tecnologie e prenderci cura l'uno dell'altro in una vera e propria caotica odissea spaziale.