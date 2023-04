Resident Evil 4: giocatori contro le microtransazioni introdotte assieme alla modalità Mercenari

Molti giocatori non stanno apprezzando le microtransazioni di Resident Evil 4 aggiunte negli store digitali assieme al DLC gratuito con la modalità Mercenari , considerate fin troppo esose e rapaci.

Il problema è emerso nelle scorse ore, dopo il lancio del DLC che ha aggiunto al gioco il nuovo contenuto.

Quale sarebbe il problema delle microtransazioni di Resident Evil 4? Intanto la loro esistenza, inoltre il fatto che siano legate al potenziamento delle armi. Stiamo di fatto parlando di "Biglietti di modifica speciale per arma", che variano di prezzo a seconda della scelta di acquistarli singolarmente o in bundle.

Le microtransazioni di Resident Evil 4

Un singolo biglietto costa 2,99€, un bundle con tre biglietti 6,99€ e uno con cinque 9,99€. Naturalmente molti non sono stati contenti dell'aggiunta e a chi ha fatto notare che le microtransazioni sono completamente opzionali, è stato evidenziato su Reddit che Capcom ha lanciato aggiunto le microtransazioni solo dopo aver incassato i giudizi positivi per il gioco base.

Altri hanno anche sottolineato come di principio sia sbagliato implementare microtransazioni in un titolo per giocatore singolo come Resident Evil 4. Che senso avrebbe pagare soldi extra sostanzialmente per non giocare? Alcuni li considerano alla stregua di trucchi a pagamento, come scritto da un utente su Reddit: "Una volta avevamo i cheat code. Ora li abbiamo ancora, ma non sono più gratuiti."