Resident Evil 4 Remake: con Mercenari arrivano anche dei DLC a pagamento per potenziare le armi

Assieme all'aggiornamento gratuito di Resident Evil 4 Remake in programma per domani che introdurrà la modalità Mercenari a quanto pare Capcom metterà in vendita anche dei nuovi DLC a pagamento per potenziare le armi di Leon.

Questo dettaglio arriva dal PlayStation Store della Nuova Zelanda, dove questi contenuti a pagamento sono già disponibili. Nello specifico sono in vendita sei ticket per sbloccare immediatamente la modifica speciale delle armi contrassegnati dalla A alla F (ndr, le lettere non hanno importanza, servono solo a indicare l'unicità del biglietto ottenuto, che quindi può essere solo utilizzato una volta per partita) al prezzo di 4,85 dollari australiani ciascuno (circa 2,70 euro).

Inoltre sono disponibili anche quattro set da tre ticket a 11,25 dollari australiani ciascuno (circa 6,40 euro) e infine un set da cinque ticket a 15,95 dollari australiani (circa 9,10 euro).

I nuovi DLC in arrivo per Resident Evil 4 Remake

Per chi non lo sapesse, in Resident Evil 4 Remake per ogni arma è possibile sbloccare una modifica speciale che ne aumenta l'utilità, in alcuni casi anche in maniera drastica. Ad esempio la Red9, una delle pistole più apprezzate, ottiene un bonus ai danni di 1,5x. Normalmente ci sono solo due modi per sbloccare una modifica speciale: potenziare al massimo l'arma e spendere 100.000 pesetas, il che richiede un capitale piuttosto grande, oppure utilizzare uno dei ticket scambiali dal Mercante in cambio di 30 Spinelli per il primo e 40 Spinelli per il secondo.

Parliamo dunque di DLC che offrono un vantaggio effettivo al giocatore, ma che puntualizziamo non sono assolutamente necessari per completare il gioco, neppure alla difficoltà più elevata. Inoltre, probabilmente il loro utilizzo preclude l'ottenimento del rango S+, la valutazione più alta che viene elargita al termine del gioco.