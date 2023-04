Lords of the Fallen mira a risolvere il grande problemi dei soulslike, per il creative director

Parlando con GamesRadar, il creative director di Lords of the Fallen - Cezar Virtosu - ha svelato che il team ha lavorato per fare in modo di eliminare uno dei più grandi problemi del soulslike medio: la fase iniziale del gioco.

Il team ha creato una "lunga esperienza introduttiva" che ha lo scopo di dare ai giocatori tutte le conoscenze necessarie per giocare a Lords of the Fallen e per evitare la frustrazione che spesso colpisce chi è meno abile e subito rimane bloccato con i giochi souslike. Virtosu spiega che la differenza tra l'essere motivati e l'essere frustrati è capire perché si ha fallito e cosa il gioco vuole che facciamo.

Il creative director di Lords of the Fallen ha dichiarato che "con una lunga fase di ingresso, crediamo che i giocatori saranno in grado di esercitarsi e padroneggiare tutte le nozioni di base prima di farli uscire nel nostro mondo molto spietato".

Ovviamente questo non significa che il gioco sarà facile, ma Lords of the Fallen cercherà di aiutare chi non è molto abile e ha bisogno di un po' più di tempo per comprendere come vincere. Ovviamente la speranza del team è che questo aiuti ad attirare più tipi di pubblico, non solo gli appassionati storici del genere.

Non abbiamo ancora visto molto del gioco, ma sappiamo che gli autori si sono resi conto di aver creato un boss identico a Malenia.